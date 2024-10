Antalya’da En İyi Film “Mukadderat” oldu

Murat OBENLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sinema ve iş dünyası ile Antalyalı sinemaseverlerin doldurduğu mekanda yer alan gecede; Nadim Güç’ün yönettiği “Mukadderat” En İyi Film, “Ayşe” ile Necmi Sancak ise En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca “Mukadderat”; En İyi Kadın Oyuncu (Nur Sürer) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Osman Sonant) ödüllerini de kazandı. “Ayşe” ise yönetmen ödülü yanı sıra geceden En İyi İlk Film, En İyi Kadın Oyuncu (Binnur Kaya) ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödülleriyle döndü. Törenin sunuculuğunu Şebnem Dönmez yaparken oyuncu, müzisyen Taner Ölmez de bir konser verdi.

Böcek: “Sinema sadece bir izleyiciyi değil, toplumları, şehirleri, ülkeleri değiştirir, geliştirir”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, sinemanın sadece bir izleyiciyi değil, toplumları, şehirleri, ülkeleri değiştirdiğini, geliştirdiğini söyledi. Böcek, “Festivalimizin içinde bulunan çalıştayımızda önemli bir karar aldık. Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz. Sinema emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kadınlar ödül töreninde ses verdi

Ödül töreninde genel olarak erkek sinemacılar sinema ve gündemlerle ilgili daha sakin dururken özellikle kadın sinemacılar açıklamalarıyla da öne çıktı.

Sürer: "Kadınlardan, çocuklardan ve ağaçlardan elinizi çekin

Mukadderat film oyuncularından Nur Sürer, film ekibi adına yaptığı konuşmada, "Kadınlardan, çocuklardan ve ağaçlardan elinizi çekin." dedi.

Bayrak: “Ödülü Türkiye'nin kadınlarına, topraklarına sahip çıkmaya çalışan Filistin'in kadınları adına almak isterim”

Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak, ödülünü Türkiye'nin kadınlarına, topraklarına sahip çıkmaya çalışan Filistin'in kadınları adına almak istediğini belirtti. Ulusal Jüri üyesi akademisyen- sinema yazarı Melis Behlil, En İyi Kurgu Ödülü’nü, “Fidan” filmindeki çalışmasıyla Melike Kasaplar’a sunmadan önceki konuşmasında “Sanatın, sinemanın, medyanın baskı ve sansürden kurtulduğu ve arkadaşımız, belgeselci Çiğdem Mater’le buluşacağımız günlere” sözlerini kullandı.

Sonant: “Bu ödülü, yaşamak ve var olmak için mücadele eden kadınlara armağan ediyorum”

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi Osman Sonant “Bu ödülü, yaşamak ve var olmak için mücadele eden kadınlara armağan ediyorum” diye konuştu.

Nur Sürer ödülünü Yılmaz Güney’e adadı

En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nur Sürer gecede açıklamalarıyla da büyük alkış aldı. Sürer: “Film ekibine çok teşekkür ederim. Bize her koşulda büyük sevgiyle karşılayan Cide halkına çok teşekkür ediyorum. 45 senelik oyunculuk hayatımda yolculuğumda bana dokunan bütün yönetmenlere teşekkür ederim. Çoğunlukla değersizleştirilmek istenen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris’te yitiren biz sinemacıların en kıymetli ustası Yılmaz Güney için ödülümü alıyorum.”

Kaya: “Ödülümü hayatını göz göre göre kaybeden tüm kadınlar adına almak isterim.”

Bir diğer en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Binnur Kaya ise “Böyle bir ödülü hayran olduğumuz Nur Sürer gibi bir sanatçıyla paylaşmaktan dolayı ayrıca çok onur duyuyorum. Ödülü, hayatını sevdiklerine adayan, hayatını göz göre göre kaybeden tüm kadınlar adına almak isterim. Kadınlar seslerini çıkardılar, birlik oldular, bağırdılar, yardım istediler ve bu duyuldu. Aynı zamanda görüldü. Kadınlar yapmaları gerekeni yaptı, şimdi konuşmak değil eyleme geçmek zamanı. Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden acil bir şekilde yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürer ve Kaya : “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”

Ödül sahibi iki oyuncu, sözlerini ise birlikte “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diye noktaladı.

Saeivar: “Ödülümü İran'da aylar önce sokağa çıkan kızlar adına alıyorum”

"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda "Jüri Özel Ödülü"nü "The Witnes"in (Şahit) yönetmeni Nader Saeivar aldı. Yönetmen Saeivar, İran'da aylar önce sokağa çıkan kızlar adına ödülünü aldığını belirterek tüm ülkelerdeki savaşların bitmesini, kadın cinayetlerinin sona ermesini temenni etti.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri

- En İyi Film: Mukadderat (Yapımcı:Rodi Kayım,Erdi Işık, Yönt: Nadim Güç)

- Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Gülizar (Belkıs Bayrak)

- Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Ayşe (Necmi Sancak)

- En İyi Yönetmen: Necmi Sancak (Ayşe)

- Cahide Sonku Ödülü: Yağmur Ergül (Gülizar)

- En İyi Senaryo: Ümit Ünal (Evcilik)

- En İyi Görüntü Yönetmeni: Murat Has (Balinanın Bilgisi)

- Müzik: Serkan Polat,Özgür Alper,Pınar Bayrak (Balinanın Bilgisi)

- En İyi Kurgu: Melike Kasaplar (Fidan)

- En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Aktan (Gülizar)

- En İyi Kadın Oyuncu: Binnur Kaya (Ayşe) & Nur Sürer (Mukadderat)

- En İyi Erkek Oyuncu: Nejat İşler (Evcilik)

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayça Bingöl (Fidan)

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Osman Sonant (Mukadderat)

- Film- Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

- Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü: Şahit (Yön: Nadir Saeivar)

- Uluslararası Yarışma En İyi Kadın Oyuncu: Vic Carmen Sonne

(Şişli Kız/ The Girl Eith The Needle)

- Uluslararası Yarışma En İyi Erkek Oyuncu: Franklin Aro Huasco

(Köpek Hırsızı/ The Dog Thief)

- Uluslararası Yarışma En İyi Yönetmen: Vinko Tomicic

(Köpek Hırsızı/ The Dog Thief

- Uluslararası Yarışma En İyi Film: Beni Sakın Bırakma (Don’t You Let Me Go)

- En İyi Kısa Film: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Cansu Baydar)

- Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Mükemmel (Ece Dizdar)

- En İyi Belgesel: Kadranı Olmayan Saat (Fatma Karakuş Kaçmaz)

- Belgesel Jüri Özel Ödülü: Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler (Ali Kemal Pasiner)

- En İyi Öğrenci Filmi: Sistem (Abdülhalim Erez/ Maltepe Ün.)

- Öğrenci Filmi Jüri Özel Ödülü: Döngü (Ramazan Yakut/ Kastamonu Ün.)