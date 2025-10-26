“Anketlerde görünmeyen seçmen, Erhürman’ı yüzde 60 bandına taşıdı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimini ve seçim öncesinde yapılan anketleri değerlendirdi.

Candan, seçim öncesinde bazıları kamuoyuyla paylaşılan, bazıları ise paylaşılmayan çok sayıda anket yapıldığını belirterek, “Ekim ayı başında yayımlanan CMIRS anketi Tufan Erhürman’ı yüzde 50, Ersin Tatar’ı yüzde 40 bandında göstermişti. Ancak siyasi baskılar ve yaratılan gerginlik ortamı nedeniyle ankete katılmayı reddeden kayda değer bir kitle vardı” dedi.

Gezici’nin yaptığı ankette de benzer bir tablo ortaya çıktığını kaydeden Candan, “Kararsız veya sandığa gitmeyeceğini söyleyen yüzde 10’luk kesimin önemli bir kısmı aslında Tufan Erhürman’a oy verecekti ancak bunu açıklamaktan çekindi” ifadelerini kullandı.

Seçimin adeta bir “varoluş seçimi” olarak görülmesiyle boykotçu kesimin azaldığını belirten Candan, “Türkiye’den seçime etki etmek için gelenlerin profili ve Cübbeli Ahmet’in duası, laiklik endişelerini tetikledi. Uzun yıllardır hiçbir seçime katılmayan birçok seçmen bu kez sandığa gitti” dedi.

Anketlerde kararsızların iki adaya orantısal olarak dağıtılması durumunda sonucun yüzde 56’ya 44 Tufan Erhürman lehine öngörülebileceğini belirten Candan, “Ancak son haftadaki gelişmeler, Tufan Erhürman’ı yüzde 60 bandına taşıdı. Ersin Tatar’a kızan bazı seçmenler de sağda başka bir alternatif görmedikleri için Erhürman’a oy verdiler” dedi.

Candan, açıklanmayan bazı anketlerin de sokaktaki havayı doğru yansıttığını vurgulayarak, “Çekindiği için ankete katılmayanların çoğu Erhürman’a oy verdi. Ayrıca yurtdışında okuyan ya da çalışan yüzlerce Kıbrıslı Türk, ülkesine sahip çıkmak ve Erhürman’a destek olmak için Türkiye’den ve Avrupa’dan gelerek oy kullandı” ifadelerini kullandı.

Tüm bu faktörlerin devreye girmesiyle yüzde 26’lık farkın ortaya çıktığını belirten Candan, “Tufan Erhürman yüzde 63’e ulaşırken, Ersin Tatar yüzde 36’da kaldı” dedi.

Candan, siyasette anketlerin sadece seçim sonuçlarını öngörmekle kalmayıp seçmen davranışlarını ölçmek ve buna göre stratejiler geliştirmek açısından da önemli bir araç olduğunu belirterek, “Aslolan, halktan kopmadan halk için doğru olanı işaret eden bir liderliği gösterebilmek ve halkın güvenini kazanabilmektir” dedi.