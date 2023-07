Anke Helfrich Trio ve Tony Lakatos’tan benzersiz, büyüleyici performans

Murat OBENLER

Bu yıl kuruluşunun 25.yılını kutlayan, Kıbrıs’ta kültür ve sanat yaşamının önemli etkinlik adreslerinden olan Pharos Sanat Vakfı bir kez daha dünyanın seçkin müzisyenlerini Kıbrıs’taki müzikseverlerle buluşturdu.

Cuma akşamı Vakfın yazlık etkinlik mekanı olan Delikipos’ta bulunan The Olive Grove’nin eşsiz ortamında Avrupa’nın seçkin caz piyanistlerinden Anke Helfrich’in kurduğu Anke Helfrich Trio ile usta saksafoncu Tony Lakatos aynı sahnede buluşarak sanatseverlere muhteşem bir caz ziyafeti sundu.

“Avrupa'nın en iyi kadın caz piyanistlerinden” tanımlamasının hakkını verdi

Başarılı kariyeri ve caz müziğine kattığı yeni tür enerji ve ruh ile seçkin Avrupalı ​​piyanistler arasına girmeyi başarmış Anke Helfrich, 7 yıl sonra 2.kez geldiği Kıbrıs’ta yine performansı ile “Avrupa'nın en iyi kadın caz piyanistlerinden biri” tanımlamasını sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı.

Mandela ve M.Luther King, Jr.’a adadığı parçalarını da icra ettiler

Dietmar Fuhr (kontrbas) ve Jens Düppe'den (davul) oluşan ve ünlü saksafoncu Tony Lakatos ile güçlerini birleştiren Trio, ustaca hazırlanmış ve ışık saçan, cazın ruhunu sonuna kadar sahneye yansıtan sofistike müzikleriyle seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

The Olive Grove sahnesinde özellikle Nelson Mandela’ya adadığı William Ernest Henry’nin Invictus şiiriyle müziği birleştirdiği “I am the master of my fate, I am the captain of my soul!” cümlesini de içeren Dedicatıon” albümünün ilk parçası “Invictus” ve Martin Luther King, Jr.’a adadığı ve onun bazı sözlerinden piyanoya uyarladığı “The Prize” parçası ile dikkat çeken dörtlü eşsiz bir caz gecesine imza attı.