“Altınını bozdurup geçinmeye çalışan insanlar var”

Hüseyin ÖZBARIŞCI – Lüsen IŞIK

Türk Lirası’nın döviz karşısında rekor seviyelerde değer kaybetmesi ve altın fiyatlarının da yükselmesi kuyumculuk sektörünü neredeyse durma noktasına getirdi. YENİDÜZEN’e konuşan kuyumcu esnafı, kuyumculuk işinin “lüks” olduğuna dikkat çekti, işlerin durgun olduğunu anlattı.

Kimi kuyumcu esnafı bu dönemde vatandaşların elinde bulundurduğu altınlarını sattığını ve bunu nakit paraya dönüştürdüğünü belirtirken, kimi kuyumcu da belirsizlikten dolayı vatandaşların altınını elinde bulundurmak istediğini söyledi.

Kuyumcular, “İşler pandemiden önceki gibi verimli değil. Geleceği görmekte güçlük çekiyoruz ama yine de geleceğimiz için karamsar değiliz” yorumunu da yaptı.

Kuyumcular ne dedi?

Mustafa Yüksekbaş: “Ekonomik krizden dolayı geçinemediği için elindeki altınları bozdurup geçinmeye çalışan insanlarımız var”

“Ülkemizdeki ekonomik durum malum, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve insanların alım gücünün azalması ciddi anlamda ekonomiyi etkiledi. En büyük sıkıntı maaşların düşük bir seviyede devam etmesi ve hayat pahalılığının durdurulamamasıdır. Petrol fiyatları yükseldiği müddetçe sıkıntılar yine aynı şekilde devam edecek. İnsanlarımızın alım gücü düştükçe ne yazık ki bizim işimize yansıyor. Bu sektör lüks olduğundan, insanlar önce gıdasını düşünüyor. Onlar da zorlandığı an dışarısıyla ekonomik olarak kesilmiş oluyor. Açıkçası şu anda altın fiyatları yükselmesinden dolayı gelip bozduranlar var. Ekonomik krizden dolayı geçinemediği için elindeki altınları bozdurup geçinmeye çalışan insanlarımız var.”

Murat İncekalan: “İşler pandemiden önceki gibi verimli değil”

“Fiyatların yükselmesi ve dövizin bu hale gelmesinden dolayı insanlar ister istemez geri çekilmeye başladı. Elinde döviz olan bozdurmaya başladı. Biz de altın satarsak acaba zarar edecek miyiz diye düşünmeye başladık. Ama satmaya da mecburuz, insanların isteklerini de yerine getirmek zorundayız. Herkesi mutlu edecek işler yapmalıyız. Ama işler pandemiden önceki gibi verimli değil. Tam toparlanacağımız zaman belli değil. Şu an ben burada satıcıyım ama akşam mesaim bitip çıkınca bende tüketici oluyorum.

Geleceğimizle ilgili karamsar değilim ama gençlerimiz, yeni taze beyinlerimiz eğer kararlı olurlarsa ben eminim burada geleceğimiz çok güzel olacak. Ama şimdiki durumdan baktığımızda, çocuklarımı artık yurt dışı konusunda durdurmak bile istemiyorum.

TL değer kaybettikçe, insanlar altın bozdurmak istemiyor. Ekonomik belirsizlik insanları çok altın bozdurmaya şüpheci bırakıyor.”

Ferdi Sevinç: “Kuyumculuk sektörü artık tamamen lüks oldu”

“Kuyumculuk sektörü artık tamamen bir lüks oldu. Çünkü ülkemizde insanların alım gücü azaldı.

Tabii bu altın alımını da etkiledi. Geçtiğimiz dönemlerde insanlar gelip ağır ürünler alabiliyorken şimdi daha hafif ürünler alabiliyor. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz ama hükümetin bu sektörü de, bir yerden sonra önünü açmaya çalışması lazım. Çalışmamızın karşılığını alabilmemiz için hükümetin de politikasını değiştirmesi lazım, farklı politikalar uygulamak gerek.”

Ali Cenap Saygın: “İnsanlar altın işini geriye attılar”

“Bu sektör acil ihtiyaç değil, tamamen zevke dayalı bir sektör. Dolayısıyla, insanlar altın işini geriye attılar. Satışlar eskisi gibi değil. Döviz kurunun biraz daha düşmesini bekliyoruz. Arastadayız ve Kıbrıslı Rumlar vakaların artışından dolayı eskisi gibi kuzeye geçmiyor. Güneyde de fiyatların artışından dolayı insanlar geri çekilmeye başladı. Müşterilerimizin büyük bir kısmı ülkelerine geri döndüler. Seyahat da çok olmayınca turist de gelmiyor. Altını olan insan çok kalmadığından dolayı altın almaya çalışanlar var. Ekonomik belirsizlikten dolayı insanlar kilitlenip kaldı. Eskiden altın bir anda yükseldi mi gelip bozduruyorlardı, şimdi bu alışkanlık bitti. Çünkü insanların elinde altın kalmadı.”

Lale Öcal: “Her şey lüks oldu, insanlar evine ekmek götüremiyor”

“Bizim sektör lükse kaçtı çünkü insanlarımızın alım gücü çok düştü. İnsanlar evlerine ekmek götürüyorken çok zorlanıyor. Daha yükselir mi diye bizde bekliyoruz. Aydınlık günleri bekleyeceğiz. Düğün sezonun da insanların alım gücü düştü, eski alışverişler kalmadı. Bu pandemiden kaynaklanan bir ekonomik kriz, hiç bir zaman hükümeti ve siyasileri suçlayamayız.”