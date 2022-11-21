Allah bunları affedecek mi paşam?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa bir süre önce, Ersin Tatar’ın seçim kampanyasını yönetsin diye Ak Parti’den görevlendirilen ve gönderilen ekipten bir arkadaş, şu anda KKTC’nin “tek yetkilisi”dir…

Ve bunu herkes biliyor…

-*-*-

Cumhurbaşkanı da hükümet de doğrudan bu kardeşe bağlı olarak çalışıyor…

Ve bunu da herkes biliyor…

-*-*-

Koalisyonun şekli, Faiz Sucuoğlu’nun gönderilmesi, akaryakıt alımları, hatta birçok ihaleye doğrudan bu arkadaş karar veriyor…

-*-*-

Mesela, hala akaryakıt aynı kişi ya da kurum tarafından ülkeye getiriliyor…

Yasa dışı olmasına rağmen, hala ihaleye çıkılmıyor…

Bunu da herkes biliyor…

Bildikleri halde yalan söyleniyor…

-*-*-

“İşgal” dendiğinde kızıyorlar!

“Sahte devlet”e de çok kızıyorlar!

Haklılar aslında; çünkü “bu sıfatlarda eksiklik var!”

-*-*-

“Eşit ve egemen” değil mi?

Evet, hem eşit hem de egemen ama tam adı; “Kuzey Kıbrıs Mafya Cumhuriyeti”…

-*-*-

Nasıl nasıl?

Allah yar ve yardımcımız olsun!

Başka ne vardı?

Allah Türkiye’mizi muzaffer eylesin!

Başka?

Vallahi aklıma ne geldi biliyor musunuz; “gerçekten Allah varsa ve sizi affedecekse…”

Neyse!

-*-*-

Haaa ülkede bir de büyükelçi, din görevlisi abi falan da var…

Onlar ne mi yapıyor?

Bu düzen devam etsin diye birlikte dua ediyorlar!

Allah kabul etsin canlarım benim!

-*-*-

Biz mi?

Peeee Rum’dan, Yunan’dan, Ermeni’den, Amerika’dan, AB’den falan para alıyoruz!

Ve yukarıdaki yalanları yazıp, Türkiye’nin Kıbrıs’tan kovulması için uğraşıyoruz!

Hem doçent hem de emekli paşa öyle demedi mi?

Koskoca paşa mı doğruyu bilecek yoksa iki paralık sidikli Kıbrıslı gazeteci mi?

Bilerek ve isteyerek faşist!

Türkiye’de emekli bir general demiş ki, KKTC’deki gazetecileri, gazeteleri, sendikaları, sendikacıları “susturun”…

“Doç. Dr.” Unvanı da bulunan bir emekli paşa…

Efendi tahsilli!

Dilediğini söylüyor, Türk düşmanlığı yapıldığını iddia ediyor, “Bunlar Kıbrıslılık bilinci aşılıyor” diyor, “Federal çözüm istiyorlar” diye yazıyor ve bunu byük bir suç olarak gösteriyor…

-*-*-

Bu efendinin kafa yapısına “demokrasi” denen “hormon” hiç uğramamış!

Adam, tipik bir faşist!

Oturup da “sakin sakin” yanıt verilecek biri değil…

Rahmetlik Arif hocanın en sevdiği “maydanoz” tipi dersem, küfür mü olur?

-*-*-

Haaaa, bu tür kafalar her yerde var…

Mesela KKTC’de…

DAÜ’de iki ders veriyordum, durdurdular ya!

Durdurma kararını alan kişi de “Dr.”…

Akademisyen değil ama “insan”lara hizmet etmek için eğitim almış ve yemin vermiş bir kişi…

-*-*-

Üstelik, doktorluk yanında, şu anda belediyeye başkanlık da yapmak istiyor…

Bu adam beni tanımıyor…

Bu adam ve yanındakiler, benim derslerimi incelemedi, öğrencilerle görüşmedi, ne konuştuğumu, ne anlattığımı da bilmiyor…

Yargılama da yok…

Sorgulama da yok…

Birileri “Atın işten” diyor…

O kadar!

-*-*-

Haaaa, “geç başvurdu”, “online başvuru yapmadı” mı diyecek?

Arif hocanın selamlarıyla yanıt veririm ki o da ayrı bir mesele!

“Bunu uzaklaştırın” dediler, “tamam” dedi, o kadar…

-*-*-

Sakın kendim için bir şey istediğim yargısına varmayın, olmaz ama farz edin ki oldu ve “gel da seni DAÜ’ye rektör yaptık, 2 bin 800 TL ayda değil, 2 bin 800 Amerikan Doları günde vereceğiz” deseler, “sülalenize dağıtın” derim…

-*-*-

Bu adam, en iyi ihtimalle, faşizmin hizmetinde bir zavallıdan başka bir şey değildir…

Koskoca Mağusa’ya belediye başkanı seçilmek istiyor…

Utanıyorum…

Adaylığı bile normal koşullarda kabul edilmemeliydi…

Çünkü, bilerek ve isteyerek faşist!

Çağdışı…

İnsan düşmanı, insanlık düşmanı…

Bu gibi insanların örneğin Avrupa düşmanlığı da bu çağdışılıktandır…

Uyarmak, görevimdir…

Sakın oy vermeyin, solda – sağda çok daha iyi insanlar var…

Bu fotoğraftaki mesaj, Ersin Tatar’a gitsin… Neden mi? Abi unutma, “çıkarlar” bir gün ters dönerse, ana avrat küfredilenle kucaklaşılabilir… Kıbrıs’ta Türkiye’nin ya da Erdoğan’ın çıkarların ters dönmesi durumunda unutma ki tekmeliksin!