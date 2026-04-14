“Algoritma manipülasyonu ile ifade özgürlüğü katledilmek isteniyor”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, YENİDÜZEN’e açılan davanın reddedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Solyalı, kararın ifade ve basın özgürlüğü açısından önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

Solyalı, “Parası olanın kiralık katil tutma niteliğinde ‘algoritma manipülasyonu’ yaptırdığı ve eleştiri, ifade ve düşünce özgürlüğünü katletmeye giriştiği, vatandaşın düşüncesini ve ifadesini ceza mahkemesi önüne taşımak adına yasaların pişirilildiği bu günlerde karanlığı yaran bu ışık umut verdi.” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin ifade özgürlüğünü hedef alan bir davanın reddedilmesinin yalnızca hukuki bir kazanım olmadığını belirten Solyalı, “Gazetecilerin ifade özgürlüğünü hedef alan bir davanın reddedilmesi ve basın özgürlüğü lehine sonuçlanması, yalnızca bir hukuki kazanım değil, demokratik toplum düzeni açısından ilkesel bir eşik.” dedi.

Siyasi eleştirinin ve kamu yararına yapılan yorumların dava baskısıyla susturulamayacağının ortaya konduğunu kaydeden Solyalı, “Siyasi eleştirinin, kamu yararına yapılan yorumların ve halkın haber alma hakkının dava baskısıyla susturulamayacağının ortaya konması; basının kamusal denetim görevini, ifade özgürlüğünün ise demokrasinin vazgeçilmez temellerinden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir.” ifadelerine yer verdi.

Solyalı, YENİDÜZEN gazetesini tebrik etti.