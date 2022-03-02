Akaryakıt zamları ‘taşımacılığı’ zora soktu: “Kazandığımızın yarısı yakıta gidiyor, devlet bu sektörü unuttu”

Akaryakıt zamlarının sektörü “tekerleği döndüremez” noktaya getirdiğini ifade eden taşımacılar, hükümetten destek talep etti: “Kazandığımızın yarısı yakıta gidiyor, böyle giderse taşımacılık sektörü kapanacak. Taşımacılar fonsuz, vergisiz ve KDV’siz yakıt almalıdır.”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Akaryakıt zamlarının sektörü “tekerleği döndüremez” noktaya getirdiğini ifade eden taşımacılar, zamların devam edeceğini öngörüsü ile hükümetten destek talep etti: “Kazandığımızın yarısı yakıta gidiyor, böyle giderse taşımacılık sektörü kapanacak”.

Sektörün temsilcileri YENİDÜZEN’e konuştu, hükümetin taşımacılık sektörüne “ciddi” politikalar üreterek yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Dünyadaki gelişmeler ışığında petrol fiyatlarının artmaya devam edeceği öngörüsünü yapan ilgili birlikler, ­sorunun çözümü için katkı koymaya hazır olduğunu da belirtti.

Şu andaki durumun sürdürülebilir olmadığına işaret eden birlik başkanları, “Böyle gitmesi durumunda 2 yıla kadar bu ülkede toplu taşımacılık denen bir şey kalmayacak. Aklıselim hareket edilmesi durumunda bu gemi yürür” dedi.

Taşımacılık yaparak geçimi sağlayan emekçiler ise, kazandıklarının yarısını yakıta verdiklerine vurgu yaptı, “Bu böyle gitmez” diyerek isyan etti.

Birlik Başkanları ne dedi?

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu:

“Sürekli zam yapılması taşımacılık için sürdürülebilir bir durum değil”

“Taşımacılık sektörü zor durumda. Bütün dünyada petrol fiyatları arttığından dolayı buna bağlı olarak yakıt da zamlanıyor ama bizim sorunumuz sektöre destek verilmemesinden dolayıdır”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıt fiyatlarının otomatiğe bağlanmasının taşımacılık sektörü için sürdürülebilir bir durum olmadığına dikkat çekerek, “Bütün dünyada petrol fiyatları arttığından dolayı buna bağlı olarak yakıtta zamlanıyor ama bizim sorunumuz sektöre destek verilmemesi” dedi.

Hükümetin toplu taşımacılık konusunda “ciddi” bir politika geliştirip, hayata geçirmesi gerektiğini savunan Topaloğlu, taşımacılık sektörünün zor durumda olduğunu ifade etti.

Sektör hakkında özellikle son 4 yılda ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Kar-İş Başkanı Topaloğlu, “Yapılana bizler de katkı koyduk fakat şimdi yeni bir hükümet kuruldu. Eski bakan gibi, onun ekibi de gidiyor. Bu durum bizim için rahatsız edici bir durumdur. Yapılan çalışmalar ne olacak, eğer yeni ekip o çalışmaları beğenmezse çöpe gidecek” değerlendirmesini yaptı.

“Böyle gitmesi durumunda 2 yıla kadar toplu taşımacılık denen bir şey kalmayacak”

Topaloğlu şöyle devam etti:

“En yakın komşularımız Türkiye ve güneyde bu sektör sistemli bir şekilde ilerliyor. Biz bunu başaramadık. Bu ülkede taşımacılık yapılması istenen bir durum mu? Önce bunun cevabını verebilmeliyiz. Böyle gitmesi durumunda 2 yıla kadar bu ülkede toplu taşımacılık denen bir şey kalmayacak. Çünkü bütün kurum veya kuruluşlar taşımacılık izni alıyor ve gayrı yasal taşımacılık yapıyorlar. Şu andaki sistem çok artık çok eskide kaldı. Bu sistemin değişmesi ve çağımıza uygun bir hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için de ciddi bir politika şart.”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç:

“Taşımacılara verilen yakıt, fonsuz, vergisiz ve KDV’siz olmalı”

“Akaryakıta sürekli olarak zam yapmak, müşterilerimizin günden güne azalması demektir. Bu durum taşımacılık sektörünü bitme noktasına getirmek demektir”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, taşımacılık sektörünün günden güne bitme noktasına geldiğine vurgu yaptı. “Taşımacılık sektörü bu yükü kaldırabilecek durumda değil” görüşünü aktaran Aytaç, taşımacıların aldığı yakıtın, fonsuz, vergisiz ve KDV’siz olması gerektiğinin altını çizdi.

Menteş Aytaç şöyle konuştu:

“Akaryakıt biz taşımacıların en temel kullanım malzemesidir. Yakıtın, günden güne pahalı duruma gelmesi bizim gelirimizi düşürüyor. Biz bu işten 10 gün önce daha fazla kazanç elde ederken, şimdi daha az kazanç elde ediyoruz çünkü akaryakıt zamlandı. Akaryakıta sürekli olarak zam yapmak demek, müşterilerimizin günden güne azalması demektir. Yani taşımacılık sektörünü bitme noktasına getirmek demektir. Bizim istediğimiz aslında çok nettir. Bunu yetkililere de her zaman söylüyoruz. Biz taşımacılara verilen yakıt, fonsuz, vergisiz ve KDV’siz olmalıdır. Çünkü taşımacılık sektörü bu yükü kaldıramayacak durumda değil. Bu ülkede toplu taşımacılığın geleceği yoktur. Biz artık bizi yönetenlerin iki dudağı arasında olmaktan sıkıldık. Bu geminin yürüyebilmesi için taşımacılıkta şirketleşmek gerekiyor. Bugün terminal için sorun yaşıyoruz. Lefkoşa’daki terminal bile elimizden alınmak isteniyor. Sorunumuz çok, bu sorunları çözebilecek bir yapı istiyoruz. Bizim amacımız, evimize ekmek götürebilmek. Yeni hükümetin yetkililerine projelerimizi ilerleyen zamanlarda sunacağız. Hükümetten destek görmemiz halinde birliğimizin yönetim kurulunu toplar, gereken neyse yaparız.”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay:

“Aklıselim hareket edilmesi durumunda bu gemi yürür”

“Aklıselim hareket edilmesi durumunda bu gemi yürür. İsteklerimiz imkânsız değil. Sadece biraz çalışmak gerekiyor. Bizlerin sesini duysunlar”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, akaryakıta yapılan bu zamların dünyadaki petrol fiyatlarına ilişkin artmaya devam edeceğini belirterek, bu konuda taşımacılara özel süspansiyon yapılması ve yakıt giderlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun geçmişte yapıldığını aktaran Gözay, son dönemdeki hükümetlere durumu ilettiklerini ancak bu konuda çalışma yapılmadığını kaydetti.

“Benim taşımacıların sorunlarına çözüm bulunacağına inancım yok” değerlendirmesini yapan Kemal Gözay, sektörün geleceği için çözüm bulunmasının şart olduğuna dikkat çekti.

Ülkede 780 taksici, 3 bin civarında da otobüs şoförü bulunduğunu aktaran Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Gözay, “Aklıselim hareket edilmesi durumunda bu gemi yürür. İsteklerimiz imkânsız değil. Sadece biraz çalışmak gerekiyor. Bizlerin sesini duysunlar” şeklinde konuştu.

Şoförler ne dedi?

“Her hafta zam yapılıyor. Kazandığımızın yarısını yakıta harcıyoruz. Bizim sektörümüz devlet tarafından unutulmuş bir sektördür”

Ali Tulum: “Sektöre destek şart, çünkü önümüzü göremeyecek noktaya geldik”

“Özellikle yakıt konusu bizim için büyük bir sorun. Ben, Lefkoşa ile Girne arasında şoförlük yapıyorum. Girne- Lefkoşa arası eskiden iki seferde 50-60 TL’lik yakıt harcarken, şimdi iki seferde aynı mesafeyi 100-120 TL’lik yakıt harcıyoruz. Sektör zor durumda, eskisi kadar müşteri yok. Dolayısıyla İnsanlar bezdi artık. Her hafta zam yapılıyor. Bu sektöre destek şart, çünkü önümüzü göremeyecek noktaya geldik. Yeni bir hükümet kuruldu, bizim beklentilerimiz taşımacılık sektörüne destek çıkılması.”

Cengiz Kalpak: “Akaryakıt zamlandık sonra bu işi döndürmek kolay olmuyor”

“Taşımacılık sektöründeki en büyük sorun yakıt sürekli olarak zamlanmasıdır. Akaryakıt zamlandık sonra bu işi döndürmek kolay olmuyor. Çünkü gider fazla, gelir az oluyor yani gelir-gider dengesi bozuluyor. Ben sadece bir şoförüm, maaşla çalışıyorum ama firmanın da ne kadar zorlandığını görüyorum. Geleceğimizi görememek çok kötü bir durum çünkü bu fiyatlar yükselmeye devam edecek. Sorun bir tek taşımacılıkta da değil. Bu ülkede çok ciddi bir geçinme sorunu var, her şey pahalı”

Fatih Koçaker: “Sektörümüz devlet tarafından unutulmuş bir sektördür”

“Son dönemde bir yakıt sıkıntısı var. Dünyadaki petrol fiyatlarına ilişkin sürekli olarak zamlanıyor. Bu, aslında dünyada böyle ama sıkıntı bizim özelimizde yaşanan sıkıntıdır. Taşımacılığın sorunu yalnızca akaryakıt konusunda değil. Özellikle 2000 yılından sonra ülkede bir araç patlaması oldu ve ülkede araç sayısı arttı, doğal olarak da bizim müşterilerimiz oldukça azaldı. Pandemi döneminde ilk bizim sektörümüzün kapanıp, son bizim sektörümüzün açılmasından çok etkilendik. Daha önceden az da olan yolcuları da o dönemde yitirdik. Açık söylemek gerekirse, bizim sektörümüz devlet tarafından unutulmuş bir sektördür. Sorunlarımızı her zaman söylüyoruz ama bir şey olmuyor. Devlet bize teşvik vermeli, işimizi kolaylaştırmalı ki bu sektörü sürdürüp kazancımızı sağlayabilelim.”

Engin Destur: “Akaryakıta zam olduğu zaman biz müşteri kaybediyoruz”

“Devlet, taşımacılık işini süspansiyon yapmalıdır. Çünkü biz insanlarımızla her gün karşı karşıya geliyoruz. Fiyatlar her hafta artış gösterdiği için, biz de bunu fiyatlarımıza yansıtmak durumunda kalıyoruz. Yolculara da yansıttığımızda da potansiyelimiz düşer. Bu, aslında bir zincirdir. Unutulmaması lazım ki, bu araçlar sadece akaryakıt kullanmakla bitmiyor. Günü gelir araçlarımız lastik istiyor, günü geliyor parça da istiyor. Ne yazık ki vatandaşını koruyamayan bir devletimiz vardır. Özellikle pandemi dönemi sonrasında birçok taksici arkadaşımız bu işi yapmaktan vazgeçti. Herkes düştüğü yerden kendisi kalkıyor, o da kalkabiliyorsa… Taşımacılık önemli bir sektördür. Bu sektörün yaşaması lazım...”

Mustafa Depreli: “Kazandığımız paranın büyük bir bölümü yakıt masrafına gidiyor”

“Akaryakıta sürekli olarak bir zam yapılıyor ve biz kazandığımız paranın çok büyük bir bölümünü yakıt masrafımıza harcıyoruz. Hükümetten beklentilerimiz vardır. Bizim yaşadığımız bu sıkıntılar giderilmeli. Lefkoşa-Mağusa seferi yapan bir arkadaşımız 500 TL kazanıyorsa, bunun 250-300 TL’si harcadığı mazota gidiyor. Bizlerde günün sonunda evimizi geçindirmek zorundayız. Yetkililer sesimizi duymalı.”

Turan Damlar: “Artık dayanma gücümüz kalmadı”

“Hükümet taşımacılıktan kazancını sağlayan insanlarımızı unuttu. Kimse bizim halimizi sormuyor. Bizim artık dayanma gücümüz kalmadı. Her şeye zam yapılıyor. Biz ne kazanıyoruz onu soran yok. Eskiden 200 TL’ye aldığımız herhangi bir parçanın fiyatı bugün 1000 TL… Gidip bir parça alıyoruz, ödemesini yapana kadar yakıt zamlanıyor, aracımızı işletebilmek için parçaya vermemiz gereken parayı gidip yine yakıta veriyoruz. Bu iş, böyle daha nereye kadar gidecek? Ciddi bir çalışma yapılması artık şart…”