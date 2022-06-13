"Aile, alacak verecek, ve hukuk davaları iki katı arttı, daha da artacak"

Ekonomik kriz birçok alana yayılırken, hukukçuların elindeki dava dosyaları da giderek kabardı. Avukatlar, aile, alacak verecek ve hukuk davalarının kısa sürede ikiye katlandığını ifade etti.

Ekonomik krizin, suç işleme oranlarını çok fazla arttırdığını ifade eden avukatlar, hırsızlık, sirkat, soygun, gasp, dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini gibi olayların neredeyse iki katı arttığına işaret etti.

Banka davalarında ciddi artışlar yaşandığı kaydedilirken, önceden boşanmış ve nafaka ücreti belirlenen ebeveynlerin nafaka ücretini arttırmaya ilişkin yargıya çok sayıda başvurusu olduğu kaydedildi.

Fehime ALASYA



Ekonomik kriz ülkede birçok alana yayılırken, hukukçuların elindeki dava dosyaları da giderek kabarıyor.

Mahkeme koridorlarında görev yapan avukatlar, aile, alacak verecek ve hukuk davalarının kısa sürede ikiye katlandığını ifade ediyor.

Hukukçular, ekonomik krizin önümüzdeki aylarda daha çok dava dosyası ile yargıya yansıyacağını kaydederken, şu anda var olan artışın hızla devam edeceği konusunda hemfikir…

Ekonomik krizin, suç işleme oranlarını çok fazla arttırdığını ifade eden avukatlar, hırsızlık, sirkat, soygun (gasp), dolandırıcılık, sahtekârlıkla para temini gibi olayların neredeyse iki katı arttığını belirtti. Banka davalarında da ciddi artışlar yaşandığı kaydedilirken, bankaya borcunu ödeyemeyen veya geciken vatandaşların yargı sürecine girdiği ifade dildi.

Ekonomik kriz birçok alana yayıldığı da kaydedilirken, boşanma davalarının arttığını dile getiren avukatlar, boşanmış ve geçmiş yıllarda nafakaya bağlanmış ebeveynlerin nafaka ücretinin yükseltilmesi talebinin de arttığını anlattı.

Bu durum “Bir yıl önceki nafaka ücretiyle yalnız çocuklarını geçindirmeye çalışan bir ebeveynin artık geçinemediğini ve artış için başvurduğunu çok fazla görüyoruz” ifadeleriyle örneklendirildi.

İcra konusuna da dikkat çekildi

Ekonomik krizin tırmanmasıyla yargının var olan yükünün de bu bağlamda giderek artacağını işaret eden bazı hukukçular, icranın daha da çalışır olması gerektiğine vurgu yaptı.

Birçok hukukçu, yargıya olan güvenin zedelenmemesi için icranın işleyişinin tam olması gerektiğinin altını çizdi.

Yenidüzen’e konuşan hukukçular neler söyledi?

Avukat Yağmur Seroydaş:

“Olumsuz etkilerini önümüzdeki aylar içerisinde daha çok göreceğiz”

“Çoğu borç ödenemeyeceği için yasal takibe gidilecek. Kriminal suçlar artacak. Bu yük henüz mahkemelere tam olarak yansımadı, bunun olumsuz etkilerini önümüzdeki aylar içerisinde daha çok göreceğiz diye düşünüyorum. Sanırım taraflar şimdilik mahkeme dışı, kendi arasında sorun çözme eğilimindeler. Fakat bir noktaya geldiği zaman tıkanıklık olacak ve yargıya birçok yansıması olacak.”

Avukat Emine Evgen:

"Ekonomik kriz çok daha kötü seviyeye çıkacak"

“Ekonomik krizin mahkemelerde hissedilen yoğunluğu pandemiden sonra başladı, zamlarla birlikte ekonomik kriz çok daha kötü seviyeye çıkacak, yargının var olan yükü de artacak. Zaten şu an bile bu yük çok ağır. Dava ücretlerinin ödenmesinde de güçlükler doğacak.”

Avukat Hatice Hande Karlı:

"Kişiler artık dava ücretlerini karşılayamaz duruma da geldi"

“Bu ekonomik kriz yargının yoğunluğunu çok fazla arttıracak. Özellikle alacak verecek davalarında ve hukuk davalarında çok fazla artış yaşanacak. Zaten bu hareketlilik pandemiden sonra hissedildi, daha da artacak. Davacı da mağdur olacak. Ekonomik krizin yargıya yansıması vatandaşın işini de zorlaştıracak. Ekonomi gücü düşen vatandaş, yargıdan talep almak yerine kendi sorununu kendi çözmek isteyecek. Kişiler artık dava ücretlerini karşılayamaz duruma da geldi, bu daha da artacak.”

Avukat Ramadan Sanıvar:

"Sahtekarlıklar iki katından fazla arttı"

“Ekonomik kriz, suç işleme oranlarını çok fazla arttırdı. Hırsızlık, sirkat, soygun (gasp), dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini gibi olaylar çok fazla, neredeyse iki katından fazla arttı. Banka davalarında ciddi artışlar var, icrada artış yaşanacak. Bankaya borcunu ödeyemeyen veya geciken vatandaşlar şimdi yargı sürecine giriyor. Burada da çok ciddi artış var. Ekonomik kriz özellikle banka borçlularını çok fazla etkiledi. Bazı kişiler ise yargı dışında, sorunu kendi çözmeye çalışıyor. Günün sonunda farklı yollardan olsa da yine yargıya geliyor.”

Avukat Cemil Asvaroğlu:

"Ekonomik krizle boşanma davaları artıyor"

“Ülkedeki ekonomik krizle birlikte bu durum direk olarak yargıya yansıyacak, özellikle ceza ve boşanma davalarına çok fazla yansıdığını görüyoruz. Çoğu sorunun temeli ekonomik kriz olarak karşımıza çıkıyor. Evde sorunları olan bireyler ya boşanıyor ya da çözümü veya mutluluğu dışarıda arıyor. Ekonomik kriz birçok alana yayılıyor, boşanma davaları artıyor. Alım gücü düşen insanlara yardımcı olan avukatlar artık emeğinin gerçek karşılığını alamadan veya talep etmeden çalışır duruma geldi. Ceza salonu işe şu an daha da yetersiz. Bir dava için günümüzü orada geçirdiğimiz oluyor. TL değer kaybettikçe, ceza davaları da hukuk davları da alacak verecek davaları da artar.”

Avukat Elay Arık:

" Davalıya icraya gidilir, aleyhinde bir şey bulunmaz"

“Ekonomik kriz yargıya güvensizliği de arttıracaktır çünkü alacağını temin etmek isteyen kişi çok zor süreçten geçip de eli boş geri dönerse bu büyük bir güven kaybına neden olacaktır. Örneğin alacağı olan ve dava açan bir kişi, davasını kazanır, tahsilat yapması lazım ama yapamaz. Davalıya icraya gidilir, aleyhinde bir şey bulunmaz, taksite gidilir, çok cüzi bir rakam alır veya bu bile ödenmez. Bu durum yargıya karşı bir güvensizlik sorunu oluşturur. Bu gibi olaylar çok arttı. Boşanma davalarında çok fazla artış var. Bunun yanında nafaka artışlarıyla ilgili yükseltilmesi için talepleri çok fazla arttı. Aylık nafakası bin TL olan bir anne artık çocuğuyla yalnız geçinemez oldu, bu nedenle nafakanın yükseltilmesi talebiyle yargıya başvuruyor. Bu durumla karşılaşan çok fazla insan var. Herkes korunmalı, yargı hızlanmalı. 30 bin sterlin alacağı olan bir kişiyi aylık 100 TL taksite bağlamak yargıya olan güveni zedeler.”

Avukat Ali Yeğen:

"Boşanmalar çok arttı, nafaka artış talepleri çok arttı"

“Özellikle pandemi dönemi ve akabinde yargıdaki hukuk davaları işten çıkarma konularında giderek arttı. Zaten oldukça zor ve ağır ilerleyen hukuk davaları, pandeminin de etkisiyle borçluyu koruyan, ödemelerini öteleyen, ileri atan uygulamalı kararlar alacaklıları da çok olumsuz etkiledi. Hukuk davaları dışında aile davalarında da ekonomik krizin etkilerini çok fazla görür olduk. Boşanmalar çok arttı, nafaka artış talepleri çok arttı. Bir yıl önceki nafaka ücretiyle yalnız çocuklarını geçindirmeye çalışan bir ebeveynin artık geçinemediğini görüyoruz. Okul ücretleri, bir çocuğun beslenmesi, barınması tüm giderleri çok fazla arttı. Bağlanmış olan nafaka, her iki tarafın da gelir düzeyine göre artış talep edilir.

Ceza davalarında da iki katı artış olmuştur. Bunlar mahkeme gündeminde zirveye ulaştı. Ekonomik kriz bu durumu çok fazla etkiledi, suç işleme eğilimi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda çok ciddi artışlar yaşandı.”