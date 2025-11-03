AİHM’in Demirtaş hakkında ihlal kararı kesinleşti: Türkiye'nin itirazı reddedildi
AİHM Paneli, Türkiye’nin Selahattin Demirtaş kararı hakkında AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınması talebiyle geçen ay yaptığı itirazını reddetti. AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.
Etiketler : Selahattin Demirtaş