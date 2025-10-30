Ahmet Kaya, 1 Kasım’da Gönyeli’deki etkinlikte anılacak

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli seslerinden ve protest/özgün müziğin öncülerinden merhum Ahmet Kaya, ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen müzikseverler tarafından hâlâ büyük bir ilgiyle anılıyor.

Her yıl farklı mekanlarda, çeşitli sanatçı ve müzisyen gruplar tarafından düzenlenen “Ahmet Kaya Geceleri”nin bir yenisi daha 1 Kasım Cumartesi günü Gönyeli’de Le Chateau Romance’da gerçekleştirilecek.

Taşkınköy Spor Kulübü’nde uzun yıllar başkanlık yapmış ve halen Asbaşkan olarak görevine devam eden, sosyal medyada şiirleri ve mizah paylaşımlarıyla takip edilen Ahmet Ersöz’ün daveti üzerine, merhum sanatçının eşi Gülten Hayaloğlu Kaya, 28 Ekim 2016 ve 19 Ekim 2019’daki ziyaretlerinin ardından üçüncü kez Kıbrıs’ın kuzeyine gelecek. Ersöz, etkinlikte daha önce sahne alan ve performanslarıyla dikkat çeken “Derin Mavi” grubunun sahne alacağını, biletlerin duyurudan sadece üç gün sonra tükendiğini ve mekanın kapasitesinin aşıldığını belirtti.

Ahmet Kay, doğum günü olan 28 Ekim’de anılacak ve Gülten Kaya anlamlı bir konuşma yapacak. Etkinlikte ayrıca Gülten Kaya’nın abisi, değerli şair ve söz yazarı Yusuf Hayaloğlu da saygıyla anılacak.