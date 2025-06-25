Lirik Şiir Grubu olarak bu akşam “Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım-Dün/Bugün” dinletimizle sahnede olacağız.

Kıbrıslıtürkler olarak bizlerin bir ‘yüzleşme’ dinletisidir bu.

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Birçok yazarın ve şairin yazdıklarından derlediğimiz bu dinletide, Kıbrıs’ın geçmişinden bu güne bir yolculuğa çıkacak, üzülecek, kederlenecek, bolca da düşüneceğiz… Zaman zaman da yüzümüzde bir tebessüm oluşacağından da şüphemiz yok.

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Geçmişin güzelliklerinin her geçen gün kaybolduğu Kıbrıs’ı, elbirliğiyle ne hale getirdiğimizi sorgulayacağız bu dinletide. Daha da kötüsü, sanki biz yapmamışız, yapana ses çıkarmışız gibi de bu halinden şikayet ediyoruz ya, ona laf atacağız… Kısacası kendimizi bulacağız…

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Kabulleniş mi yaşadığımız? Korkaklık mı? Yoksa boş vermişlik mi?

Hoşnutsuzuz yaşadıklarımızdan, gördüklerimizden, işittiklerimizden ama hoşnutsuzluğu dile getirenlerin sayısının parmakla sayılacak kadar az kaldığı bir zaman dilimi içinden de geçiyoruz.

İşte bunadır bu akşamki oyunun sitemi…

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Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM)’nde sahneleyeceğimiz etkinliğin broşürüne grup adına şu satırları yazdık:

“Bağır, bağır, bağır artık!

Anlatılan senin hikâyendir Kıbrıs’ım…

Bu haykırış, albüm yapraklarına hapsolmuş güzel günlerin özlemidir.

Kendi ellerimizle dokusunu değiştirdiğimiz memleketin hasretidir.

Afrodit’in gözyaşlarına aldırmadan; kırdık, döktük, bozduk, hiç ettik buraları. Geçmişin izlerini sildik. Bize hiç uymayan yeni izler yarattık. Yaratılmasına ses çıkarmadık.

Anlatılan senin hikâyendir Kıbrıslım…

Ahlar, vahlarla iç çektiğin, gözünün önünde günden güne yeni bir çehreye kavuşan memleketinin hikâyesidir.

Senin hikâyendir.

Geçmişle bugün arasında bir hesaplaşmadır.

Kendinle yüzleşmedir.

Kabullenişin içine hapsolmuş benliğinle, şimdi kederlenme zamanıdır. Ağla, haline ağla da temizlensin ruhun.

Varlıktan, hiçliğe dönüşümün isyanıdır bu.

Başkaldırının, kabullenmenin fitilidir.

Bu fitili ateşlemek senin elinde, hadi bizimle birlikte bağır, bağır, bağır artık!”

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Bu akşam ve Cuma akşamı (27 Haziran) LESAM’da saat 20:00’de sanatseverlerle buluşurken, 30 Haziran Pazartesi akşamı Güzelyurt AKM’de, 2 Temmuz Çarşamba akşamı da Mağusa Bandabuliya sahnesinde olacağız.

Birlikte haykırmaya bekliyoruz…