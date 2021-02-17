Ah Adile teyze!

Gece saat 11:00’de haber geldi.

23:00.

Başbakanlık’tan...

Yeni bir “devlet” ilanı ya da “olağanüstü hal” duyurusu değil bu!

“Kredilerin yeniden yapılandırılmasında sıkıntı yaşanmayacağı” mesajı veriyor Başbakan.

Peki ne olacak?

Gece yarısı gelen mesajda bu yok.

Aziz Nesin’in “Dur bakalım, n'olacak” öyküsü gibi...

Bir sabah uyandığında kendisini Başbakan’a dönüşmüş gören vekilimiz “dilek ve temenni” kıvamında açıklamalar yapıyor.



* * *



Pratik ne?

Borcunu ödeyemeyen insanlar, ödeyemedikleri borçlarını ödeyebilmek için yeniden borçlanacak ve bu kez daha yüksek faiz ödeyecek.

“Hazine” bulacaklar (!)

Başbakan’ın “yapılandırma” dediği bu!

Mimardı, şimdi bankacılık, faiz ve krediden sorumlu müdür oldu (!)



* * *



Peki özel sektör çalışanları ne olacak?

İşçiler, esnaf, ustalar, şoförler, zanaatkarlar, tezgahtarlar, garsonlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, müzisyenler, emekçiler...

Bu insanlar “temaslı” olsa günlük 265 lira ödenecek otellere, “bakarak olunuz” diye!

İşsiz kaldılar ya!

Günlük 45 lira öneriyor hükümet ve onu da kime vereceğini söylemiyor.

Kimse de bilmiyor.



* * *



Ne oldu geçtiğimiz gün?

Bir sene önceden kalmış bin beş yüz lira ödemelerini aldı kimi çalışanlar...

(Eğer aldılarsa çünkü işçilerin hesaplarına da yatırılamadı.)

Bin beş yüz lira!

Bir sene evvelden...

Geçen ekimden kalma burslar da yatırıldı.

Kendi maaşları tek bir gün, tek bir saat aksamıyor zat-ı şahanelerin!



* * *



Gece yarısına doğru haber geldi, on birde, dilek ve temennilerini anlattı hükümetimiz!

Aslında ne kadar “iyi durumda” olduğumuzu müjdeledi.

Dünyanın en iyisi (!)

Maradona ya da Pele, yeni kuşak için Messi kıvamında !

Uykudan önce içimize su serpti; iradenin giderek hiçleştiği, demokrasinin daraldığı, ekonomik eşitsizliğin büyüdüğü yerde Başbakan!

Adanın kuzey yarısına hepimizi hapsetmek ve “vilayet”e dönüşümle “ülkemizi” buharlaştırmak isteyenler yine “teşekkür” ve “şükran” sundular faiziyle birlikte!

Misafir bakanın yanında suspus olmuş Başbakan’a sonrasında bir konuşma geldi bir konuşma sormayınız.

Sabah 11, gece 11!

Halbuki yeni dönem projeleri bile deniz ötesinden dinliyor, mali rakamları hükümet dahil canlı yayından öğreniyorduk.



* * *



Şimdi “ilahiyat” kampüsünde yeni bir üniversitemiz, 74’ten kalma köy içi yolları için asfalt ihalelerimiz, sayısını unuttuğumuz kere 4 buçuktan 5G ve e-devlet projelerimiz ve ayrıca bu ay sokağa beş parasız çıkacak binlerce işçimiz, borcunu borçla kapatmaya zorlanan işletmelerimiz, bunların üstüne de uykudan önce yazılı ninnilerimiz var.



* * *



Ah Adile teyze!

İnsan çocukluğunu özlüyor yine...