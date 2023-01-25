Acılı aile YENİDÜZEN’e konuştu: “40 dakika ambulans bekledik”

▶ Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına ve sözleşme şartlarına göre havaalanında 24 saat ambulans bulundurma ve acil servis gibi sağlık hizmeti verilmesi zorunlu olmasına rağmen T&T (Taş Yapı-Terminal Yapı)’nin bu kurala uymadığı da ortaya çıktı.

▶ ACILI EVLAT: “YARDIM İSTEDİK, NE AMBULANS NE DE DOKTOR VARDI” Aruk’un acılı ailesi, “Yardım istedik. Ne ambulans ne de doktor vardı…40 dakika ambulans bekledik. Personel sayısı eksik olduğu için havaalanına gelen ilk değil, ikinci ambulansla hastaneye gittik” dedi, olayı yargıya taşıyacaklarını YENİDÜZEN’e aktardı.

Ayşe GÜLER

Yurt dışına gitmek için Ercan Havaalanı’nda bulunan İskan Aruk’un rahatsızlanarak, hayatını kaybetmesi Ercan’da yaşanan ambulans sorununu yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına ve sözleşme şartlarında havaalanında 24 saat ambulans bulundurma ve acil servis gibi sağlık hizmeti verilmesi zorunlu olmasına rağmen T&T (Taş Yapı-Terminal Yapı)’nin bu kurala uymadığı da ortaya çıktı.

Aruk’un acılı ailesi, “40 dakika ambulans bekledik. Olayı yargıya taşıyacağız” dedi, YENİDÜZEN’e konuşarak yaşananlara isyan etti: Bir Havaalanında ambulans ve sağlık görevlisi neden yok?

Havaalanına gelen ilk değil, ikinci ambulansla hastaneye gittiklerini de anlatan Dalgür, “İlk gelen ambulansa binemedik. Personel sayısı eksikti. 2’inci ambulansı bekledik” diye konuştu.

Yaşanan kayıp, sözleşme kurallarına aykırı hareket eden T&T’ye herhangi bir yaptırım uygulanıp, uygulanılmayacağı da sorgulattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı’nda ambulans bulundurma zorunluluğunun T&T (Taş Yapı-Terminal Yapı)’ye ait olduğunu söyledi, bu yükümlülüğü yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldığını açıkladı.

Öte yandan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Naciye Nami, Lefkoşa’dan istenen ambulansın 15-16 dakika içerisinde Ercan Havaalanı’na ulaştığına yönelik bilgi verdi.

“İlk ambulans yola çıktıktan sonra Hamitköy ışıklarında hastanın nefes almadığına yönelik bilgi verildiği için ikinci ambulans da yola çıktı” diyen Nami, “İlk ambulansta tek personel vardı. İkinci ambulans çıktı, iki personel hastaya müdahale etti. Oraya gidildiğinde hastaya kalp masajı yapılıyordu” şeklinde konuştu.

“Havaalanında bulunması gereken ambulans orada değildi” diyen Nami, “Nerede olduğunu bilmiyorum. Sorumluluk özel şirkete ait” şeklinde konuştu.

Nami, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da Meclis’te yaptığı konuşmasında Ercan Havalimanı'nda özel şirketin de ambulans bulundurma zorunluluğu olduğunu ifade etti, eğer bu ambulans o sırada yerinde bulunmuyorsa bunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı ambulansının o sırada başka bir çağrıya cevap verdiği için yerinde olmadığını, özel şirketin de bir süredir orada ambulans bulundurmadığını anlattı.

Öte yandan görüş almak için aradığımız T&T şirketi yetkilileri ise açıklama yapmadı.

Acılı evlat YENİDÜZEN’e konuştu, saniye saniye yaşananları anlattı:

“Yardım istedik, ne ambulans ne de doktor yoktu…

Babasını hiç beklemediği bir anda kaybeden acılı evlat, Ayten Dalgür, YENİDÜZEN’e konuştu.

Babasıyla birlikte tedavisi için Antalya’ya gideceklerini belirtti.

Pasaport kontrolü sonrasında babasının fenalaştığını ifade eden Dalgür, “Doktor ve ambulans yoktu. Ercan’daki bir personel kalp masajı yaptı” şeklinde konuştu.

Dalgür, havaalanında ambulans olmaması nedeniyle yaklaşık 40 dakika beklediklerini ifade etti.

Havaalanına gelen ilk değil, ikinci ambulansla hastaneye gittiklerini de anlatan Dalgür, “İlk gelen ambulansa binemedik. Personel sayısı eksikti. 2’inci ambulansı bekledik” diye konuştu.

Dalgür, “Hastaneye ulaştığımızda da sağlık personeli bekledik” dedi.

Babasının akciğer kanseri olduğunu belirten Dalgür, ameliyattan 1.5 ay sonra bir kez daha kalp krizi geçirdiğini anlattı.

SAĞLIK BAKANLIĞI NE DEDİ?

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Naciye Nami:

“İlk ambulansta tek personel vardı”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Naciye Nami, uluslararası kurallar gereği, Ercan Havaalanı’ndaki özel şirketin 24 saat ambulans ve sağlık personeli bulundurmasının zorunluluk olduğunu kaydetti.

Nami, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını da dile getirdi.

“Havaalanında bulunması gereken ambulans orada değildi” diyen Nami, “Nerede olduğunu bilmiyorum. Sorumluluk özel şirkete ait” şeklinde konuştu.

Nami, ekiplerden aldığı bilgiye de paylaşarak, Lefkoşa’dan istenen ambulansın tahmini 15-16 dakika içerisinde Ercan Havaalanı’na ulaştığını söyledi.

“İlk ambulans yola çıktıktan sonra Hamitköy ışıklarında hastanın nefes almadığına yönelik bilgi verildiği için ikinci ambulans da yola çıktı” diyen Nami, “İlk ambulansta tek personel vardı. İkinci ambulans çıktı, iki personel hastaya müdahale etti. Oraya gidildiğinde hastaya kalp masajı yapılıyordu” şeklinde konuştu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, T&T’YE NE UYGULAYACAK?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Sorumluluk T&T’ye ait, soruşturma açıldı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı’nda ambulans bulundurma zorunluluğunun T&T (Taş Yapı-Terminal Yapı)’ye ait olduğunu söyledi, bu yükümlülüğü yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldığını kaydetti.

Arıklı, “Bu konuyla ilgili T&T ve Sağlık Bakanlığı ortaklaşa görev yapmak zorundadır” dedi.

Ercan Havaalanı’nda bulunan ambulansın bir hastayı götürmek için ayrıldığını söyleyen Arıklı, “Bu nedenle de söz konusu hastayı hastaneye götürmek için merkezden ambulans gecikmeli geldi” diye konuştu.

Arıklı, yeni Ercan Havaalanı’nda 24 saat zorunlu yedekli ambulans bulundurulmasını da talep edeceklerini sözlerine ekledi.

Sözleşme ne diyor?

Kesintisiz ambulans zorunlu sağlık hizmeti!

Sözleşmenin Sağlık Hizmetleri ile ilgili 35’inci maddesinde havaalanında KESİNTİSİZ ambulans bulundurma zorunluluğu ve ilgili şirkete yüklenen sorumluluklar açıkça ifade ediliyor.

Söz konusu maddede “Görevli Şirket Havaalanında mevzuatında öngörülen standartlara haiz ambulans ve sağlık personelinden oluşan İlk Yardım ve Acil Yardım birimi oluşturarak Havaalanı çalışma saatlerine göre kesintisiz hizmet vermek zorundadır” deniliyor.

İlgili madde şöyle: “Görevli şirket tarafından yolculara sağlık hizmetleri ücreti karşılığında verilecektir. (emergency durumlar, sağlık mevzuatında bedelsiz olarak verilmesi öngörülen durumlar ile 18 yaşın altındaki yolculara verilecek sağlık hizmetleri bedelsiz olacaktır) Tesiste olabilecek için acil vakalar için uluslararası standartta gerekli sağlık hizmetinin verilmesinden ve ihtiyaç duyulan acil durumlarda hastanın en yakın sağlık kuruluşuna intikalinden görevli şirket sorumludur. Hava Yolu şirketlerinin uçuşla ilgili talep edecekleri uçuş raporlarının temininde birden fazla yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu olması durumunda yolcunun tercihi esas alınır. Görevli Şirket Havaalanında mevzuatında öngörülen standartlara haiz ambulans ve sağlık personelinden oluşan İlk Yardım ve Acil Yardım birimi oluşturarak Havaalanı çalışma saatlerine göre kesintisiz hizmet vermek zorundadır.”