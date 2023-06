Açık hava sinema keyfi Sommerkino ile yaşanacak

Goethe-Institut Kıbrıs art arda dört yıldır Sommerkino yaz sinemasını Almanya'dan bir film seçkisi ile sunuyor. 2023 programında tanınmış yönetmen ve senarist Christian Petzold’ün ve gelecek vaat eden yönetmen ve senarist Sophie Linnenbaum'un ödüllü filmleri yer alıyor.

Şehrin güzel yaz gecelerinde rahat lounge-koltukları, büyük ekranı ve arka planındaki ünlü Ledra Palace Oteli ile Goethe-Institut’un güzel bahçesinde, her film sinemaseverleri farklı bir sinematik yolculuğa götürecek. Filmler Almanca dilinde olup ingilizce altyazı ile sunulacaktır.Giriş ücretsizdir.

Christian Petzold, Alman film yönetmeni ve senaristtir. Uluslararası üne sahiptir ve filmleri çok sayıda ödül kazanmıştır. En tanınmış filmleri arasında her ikisi de Sommerkino'da gösterilecek olan Barbara ve Transit yer alır. İlk uzun metrajlı filmi olan Die Innere Sicherheit filminin senaryosunda birlikte çalıştığı Harun Farocki gibi Almanya'nın diğer önemli sanatçılarıyla iş birliği yapmıştır. Çoğu Berlinale'de gösterilmiş olan filmlerine en son örnek Afire filmidir.

Sommerkino'da filmleri gösterilecek olan ikinci yönetmen ise Sophie Linnenbaum. Daha az tanınmasına ve henüz sinema kariyerinin başında olmasına rağmen kısa filmleri çok sayıda ödül almış, ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilmiştir. Stories of Dads adlı belgeseli, DOKFest Münih'te FFF Förderpreis Dokumentarfilm gibi ödüller kazanmış ve Alman Belgesel Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Mezuniyet filmi olan The Ordinaries ilk kurgu uzun metrajlı filmidir.

Program

03.07. THE ORDİNARİES (FİGÜRANLAR) Saat 20:15

04.07. UNDİNE Saat 20:15

05.07. TRANSİT saat 20:15

06.07. BARBARA Saat 20:15

07.07. DİE İNNERE SİCHERHEİT (İÇ GÜVENLİK) Saat 20:15