8 ödüllü kısa film 6-8 Şubat’ta Kıbrıs’ın 4 şehrinde yolculuğa çıkacak

Murat OBENLER

Bu yıl 45. kez gerçekleşecek Yunanistan’ın en eski köklü film festivali organizayonlarından Uluslararası Drama Kısa Film Festivali 6-8 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs’ın 4 önemli şehrini dolaşacak. Yunanistan ve dünyadan kısa film ve filmcileri biraraya getirme,tanıştırma, kaynaştırma,vizyonu ile gerçekleşen festivalin bu yılki Kıbrıs ayağında 8 kısa film sinemaseverlerle buluşacak.



3 günde 4 şehirlik festival turu

Limasol,Larnaka,Baf ve Lefkoşa’da sinemaseverlerle buluşacak programda Daphne (Tonia Mishiali), Yama (Andreas Vakalios), Pendulus (Demetris Gkotsis), To Vancouver (Artemis Anastasiadou) , 5 PM Seaside (Valentin Stejskal), Tokakis or What’s my name (Thanos Tokakis), Toxic Magnus (Nasos Gatzoulis) ve Not tomorrow (Amerissa Basta) adlı filmler yer alıyor. Bir yıl içinde birçok yere uğrayan DISFF’nin Kıbrıs yolculuğu Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Kültür Hizmetleri, Rialto Tiyatrosu, DIFFF tarafından ve Lefkoşa Sinema Topluluğu Arkadaşları, Baf Sanat ve Edebiyat Evi, Limasol Sinema Klubü ile Larnaka Sinema Topluluğu işbirliğinde gerçekleşiyor. Filmler orijinal dilinde ve ingilizce altyazı ile gösterilecek ve giriş ücretsiz olacak.

Program

6-7 Şubat -Limasol Rialto Tiyatrosu

7-8 Şubat-Lefkoşa Pantheon Sineması

6 Şubat -Larnaka-Skala Belediye Tiyatrosu

6-7 Şubat- Baf Sanat ve Edebiyat Evi

Filmler ve Ödülleri

1) 5pm Seaside (Kurmaca 26’ – 2022)

Altın Dionysus-En İyi Erkek Oyuncu Performansı,Antonis Tsiotsiopoulos

2) Tokakis or What’s My Name (Kurmaca 21’ -2022)

En İyi Senaryo Ödülü “IULIA STAVRIDOU” Kostüm Ödülü, Marli Aliferi

3) Toxic Magnus(Belgesel-Kurmaca 10’ – 2021)

Belgesel Ödülü

4) Νοttomorrow (Kurmaca 20’ – 2022)

Yunan Film Toplulukları Federasyonu (O.K.L.E.)

5)Daphne (Kurmaca, 18’ -2022)

İCSFF En İyi Kadın Performansı Ödülü-Niovi Charalambous

6) Yama (Kurmaca 15’ – 2021)

Yunan Görüntü Yönetmenleri Topluluğu Ödülü (GSC)-Fili Olsefski

7) PENDULUS (Kurmaca, 18’ – 2021)

En İyi Ses Ödülü- Vassilis Gerodimos,Seyirci Ödülü, Yunan Sinema,TV, Görsel Teknisyenler Birliği (E.T.E.K.T.-Ο.Τ.) Teknik Üstünlük Ödülü, Yunan Film Eleştrimenleri (P.E.K.K.) Ödülü

8) Vancouver (Kurmaca, 23’, 2021)

Erkek Oyuncu Performansı’nda Üstün Yetenek Ödülü-Vasilis Koutsigiannis

Juri Özel Ödülü ,Yunan Sinema Eleşirmenleri Birliği Ödülü