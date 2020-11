62 örgüt: Maraş adımı zarar veriyor

Kıbrıs'taki 62 örgüt Maraş'la ilgili ortak bildiri yayınladı, bölünmüşlüğünün simgelerinden biri olan kapalı Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak yapılan tek yanlı girişimin hem barış sürecine, bölge istikrarına hem de iki toplum arasındaki ilişkilere zarar vermekte olduğuna dikkat çekti.

Yayınlanan bildiride Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 numaralı kararlarının Kapalı Maraş’ın BM’nin gözetiminde şehrin gerçek sahiplerine iadesini öngörmekte olduğuna vurgu yapılarak “Bu coğrafyadaki önceliğimiz yıllardır hayatımızı karartan siyasi çözümsüzlüğe bir son verilmesi, gerek ada üzerinde, gerekse bölgede karşılıklı uzlaşının, işbirliğinin ve barışın hakim olmasıdır” denildi.

İşte 62 örgütün açıklaması:

Adamızın bölünmüşlüğünün simgelerinden biri olan kapalı Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak yapılan tek yanlı girişim hem barış sürecine, bölge istikrarına hem de iki toplum arasındaki ilişkilere zarar vermektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 numaralı kararları Kapalı Maraş’ın BM’nin gözetiminde şehrin gerçek sahiplerine iadesini öngörmektedir. BM Güvenlik Konseyi 9 Ekim 2020 tarihinde Maraş’ta tansiyonu yükseltecek tek yanlı girişimlerden uzak durulması çağrısını yapmıştır. Yakın geçmişimiz, uluslararası hukuğun ve BM kararlarına aykırı yapılan tüm açılımların siyasi bedellerinin ne olduğunun, bunun hiç bir tarafın faydasına olmadığının örnekleriyle doludur. Bu, ne yıllardır çözümsüzlüğün bedelini ödeyen Kıbrıslı Türklerin ne de pandemi ortamında ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuşan Türkiye’nin yararına değildir.

Açılışın hayata geçirildiği andan itibaren yapılan açıklamalar ve sahadaki emareler bu açılımda Kıbrıslı Türklerin kurumlarının devre dışı bırakıldığı ve operasyonun doğrudan Türkiye’den yönetildiğini işaret etmektedir. Bu da Kıbrıslı Türklerin karar almasına bir başka müdahale anlamı taşımaktadır.

Bizler çözümü beklemeden Maraş’ın BM kararlarıyla uyumlu olarak açılışını hep savunduk. Barışçıl girişimler uzlaşmayı ve yakınlaşmayı teşvik edecek maiyette olmalı, uzlaşıyla gerçekleşmelidir. Zorla, tek yanlı olarak, oldu bitti yaratan açılımlar adanın her iki yanındaki milliyetçi unsurları ve söylemleri beslemekte, siyasi misilleme ihtimalini artırmakta, özellikle geçişlerin durma noktasına gelmesi sonrasında oluşan güvensizlik ortamını daha da körüklemektedir. Bundan da en büyük zararı Kıbrıslılar görmektedir.

Her şey bir yana, Maraş’ın yasal sakinlerinin acılarının ve anılarının üzerine bina edilmeye çalışılan bu açılımın bir festival havasında kutlamalarla yapılması vicdanlarımızı yaralamaktadır.

Bizler, öncelikle Maraş’taki tek yanlı açılıma bir an önce son verilmesi ve Maraş’a ilişkin olası tüm açılımların BM ve yasal sahiplerinin katılımıyla yapılması çağrısını yaparız. Maraş bir işbirliği ve uzlaşı alanı olduğu sürece barışa ve istikrara katkı sağlayacaktır. Bu coğrafyadaki önceliğimiz yıllardır hayatımızı karartan siyasi çözümsüzlüğe bir son verilmesi, gerek ada üzerinde, gerekse bölgede karşılıklı uzlaşının, işbirliğinin ve barışın hakim olmasıdır.

Bu yol gerek Kıbrıs’taki insanların gerekse bölge halklarının çıkarını ve refahını koruyacak yegane yoldur.

Η μονομερής πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το κλειστό μέρος των Βαρωσίων, ένα από τα σύμβολα του διαιρεμένου νησιού μας, υπονομεύει όχι μόνο την ειρηνευτική διαδικασία και την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Τα Ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητούν την επιστροφή της περιφραγμένης περιοχής στα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να επιτραπεί η επιστροφή των νόμιμων ιδιοκτητών. Στις 9 Οκτωβρίου 2020, το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε άλλη δήλωση ζητώντας από τα μέρη να αποφύγουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στο νησί. Το πρόσφατο παρελθόν μας έχει αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι πρωτοβουλίες αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ επιφέρουν βαρύ πολιτικό κόστος, που τελικά δεν ωφελούν καμία πλευρά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είναι προς το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι πληρώνουν βαρύ τίμημα λόγω της μη-λύσης, ούτε της Τουρκίας, η οποία αντιμετωπίζει πολλαπλά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα εν μέσω της πανδημίας.

Δηλώσεις και ενέργειες για το θέμα, από την έναρξη του ανοίγματος των Βαρωσίων, μας κατέδειξαν ότι η πρωτοβουλία αυτή καθοδηγείται άμεσα από την Τουρκία, παρακάμπτοντας έτσι τους Τουρκοκύπριους. Αυτό αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των Τουρκοκυπρίων.

Παρεμπιπτόντως, υποστηρίζαμε πάντα το άνοιγμα των Βαρωσίων πριν από μια συνολική διευθέτηση, νοουμένου ότι αυτό θα γίνει σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Κάθε πρωτοβουλία ειρήνευσης πρέπει να γίνεται σε πνεύμα συμφιλίωσης και να προωθεί τη συνεργασία και την επαναπροσέγγιση. Οι πρωτοβουλίες που οδηγούν σε τετελεσμένα αναγκαστικού και μονομερούς χαρακτήρα τροφοδοτούν τα εθνικιστικά αφηγήματα ενώ ομάδες και στις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος, αυξάνουν τις πιθανότητες πολιτικών αντιποίνων και δηλητηριάζουν περαιτέρω το κλίμα, το οποίο έχει ήδη πληγωθεί, ειδικά μετά τη διακοπή των διακινήσεων μέσω των οδοφραγμάτων. Στο τέλος της ημέρας, είναι οι Κύπριοι που υποφέρουν περισσότερο.

Τραυματίζοντας περαιτέρω αυτή την πληγή, ο εορταστικός χαρακτήρας αυτής της πρωτοβουλίας, ο οποίος οικοδομήθηκε πάνω στις οδυνηρές αναμνήσεις των νόμιμων κατοίκων των Βαρωσίων, πληγώνει τη συνείδησή μας.

Ζητούμε τον τερματισμό της μονομερούς πρωτοβουλίας για το Βαρώσι και καλούμε όπως οι οποιες πρωτοβουλίες να αναληφθούν μόνο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών και των νομικών ιδιοκτητών. Ο μόνος τρόπος για να συμβάλει το Βαρώσι στην ειρήνη και τη σταθερότητα είναι να μετατραπεί σε ένα χώρο συνεργασίας και συμφιλίωσης. Προτεραιότητά μας σε αυτήν την περιοχή είναι να τερματίσουμε το πολιτικό αδιέξοδο που κατέστρεψε τη ζωή μας και να συμβάλουμε στη συνεργασία και την ειρήνη, όχι μόνο στο νησί, αλλά και την περιοχή.

Αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευθούν τα συμφέροντα και η ευημερία του λαού της Κύπρου και της περιοχή

Örgütler/Οργανώσεις που συνυπογράφουν

1. Mağusa İnsiyatifi (Famagusta Initiative)

2. Unite Cyprus Now

3. Sol Hareket (Left Movement)

4. Barış Derneği (Peace Association)

5. AKEL (The Progressive Party of Working People)

6. YKP (New Cyprus Party)

7. TKP-YG (Communal Liberation Party New Forces)

8. ΠΕΟ (Pancyprian Federation of Labour)

9. DEV-İŞ (Revolutionary Trade Unions Federation)

10. KTOEÖS (Cyprus Turkish Secondary Education Teachers Union)

11. KTÖS (Cyprus Turkish Teacher’s Trade Union)

12. ÇAĞ-SEN (Cyprus Turkish State Employees Union)

13. KOOP-SEN (Cooperative Workers Union)

14. BES (Municipal Workers Union)

15. ΕΔΟΝ (The United Democratic Youth Organization)

16. Sol Hareket Gençlik Komitesi (Left Movement Youth Committee)

17. Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών (Proodeftiki Students Union)

18. United Cyprus Platform (Overseas Cypriots),

19. Cypriot Refugees Union of Greece

20. Αμμόχωστος η Πόλη Μας - Mağusa Kentimiz

21. ΠΟΓΟ (Pancyprian Federation of Women’s Organisations)

22. Womens Initiative for Peace Cyprus (WINPEACE)

23. ΟΠΕΚ – OPEK (Association for Social Reform)

24. Antifa λευkoşa

25. Αριστερή Κίνηση Θέλουμεν Ομοσπονδία (Leftist Movement - We want Federation)

26. Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών (Socialists’ Inititiative)

27. Συσπείρωση Ατάκτων (Sispirosi Atakton)

28. Yeni Kıbrıs Derneği/ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος

29. Αριστερή Πτέρυγα (Left Wing)

30. Εργατική Δημοκρατία (Workers’ Democracy)

31. Cypriots' Voice - Φωνή Κυπρίων - Kıbrıslıların Sesi

32. Σπιριθκιά (Spirithkia)

33. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (Trade Union of Air Traffic Controllers)

34. Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης / Kıbrıs Barış Konseyi

35. Ενόρασις (Enorasis)

36. Ανατροπή (Anatropi)

37. Gender Advisory Team

38. NEDA-New Internationalist Left

39. Cyprus Writer's Union

40. Cyprus Publisher’s Association - KYaB

41. Movement for a Federal Cyprus

42. United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

43. İskele Citizens Initiative

44. Socialist İnitiative Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can

45. Epilogi Limassol cultural movement

46. Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation

47. Bi-communal Choir For Peace in Cyprus

48. Turkish Cypriot Association for Democracy (London)

49. Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

50. Cyprus Reunification Movement

51. IKME Sociopolitical Studies Institute

52. Hands across the Divide

53. Association of Historical Dialogue and Research

54. Stop the War Coalition

55. Kontea Heritage Foundation

56. Cyprus Sustainability Institute

57. KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

58. INVEST IN EDUCATION

59. Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association

60. Cyprus Association of Social Psychology

61. Αριστερά και το Κυπριακό Πρόβλημα (Left and the Cyprus Problem))

62.HASDER Folk Arts Institute