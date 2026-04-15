Ekonomist Mertkan Hamit, Pile’de tırmanan gerilim ve UNFICYP’in açıklamaları üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetimi eleştirdi, yaşananların yalnızca bir alan tartışması değil kriz yönetimi sorunu olduğunu söyledi. Hamit, uluslararası hukukla uyumsuz söylemlerin uzun vadede meşruiyeti zayıflatabileceğine dikkat çekti.

Ekonomist Mertkan Hamit, sosyal medya hesaplarına yönelik saldırıların gündemde olmasına rağmen Pile’de yaşanan gelişmelerin kritik bir başlık olarak öne çıktığını belirtti. Hamit, “UNFICYP’in Pile’de tırmanan gerilime ilişkin yaptığı duyuruda, sorumluluğu açık biçimde Kıbrıs Türk tarafına yükledi” ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri’nin verdiği yanıtın meseleyi egemenlik iddiası üzerinden ele aldığını söyleyen Hamit, ilgili bölgenin KKTC egemenliğinde olduğu yönünde bir çerçeve çizildiğini kaydetti. Hamit, “50 senedir ara bölge olan yer KKTC toprağı olmuş” dedi.

“Daha ciddi bir tecrit durumunu yanında getiriyor”

Pile meselesinin yeni olmadığını vurgulayan Hamit, daha önce yol yapımı üzerinden benzer bir gerilim yaşandığını hatırlattı. Bugün de benzer bir tablonun yeniden ortaya çıktığını ifade eden Hamit, “BM sahadan ve kendi mandatından hareketle pozisyon alırken, Kıbrıs Türk tarafı meseleyi daha çok egemenlik ve yetki alanı üzerinden yorumluyor” dedi.

UNFICYP’in doğrudan muhatabı olan Kıbrıslı Türk liderliğinden henüz net ve kapsamlı bir açıklama gelmediğine işaret eden Hamit, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da 48 saat geçmesine rağmen konuya değinmediğini söyledi. Hamit, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile temas kurulduğunun anlaşıldığını ancak içeriğe dair şeffaflık bulunmadığını belirtti.

Hamit, “1 Nisan’daki ‘maytap olayı’ hızla güvenlik tehdidi olarak çerçevelenirken, BM ile doğrudan karşı karşıya gelinen bir konuda bu denli sessiz kalınması ciddi bir tutarsızlığa işaret ediyor” dedi.

“Ortak pozisyon yok ya da paylaşılmıyor”

Kıbrıs’ın kuzeyinde askeri, sivil, hükümet ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde ortak bir pozisyonun ya henüz oluşmadığını ya da bilinçli olarak paylaşılmadığını söyleyen Hamit, her iki durumun da riskli olduğunu ifade etti. Hamit, “Pile gibi hassas bir bölgede oluşan belirsizlik, yalnızca yerel bir idari mesele değildir; doğrudan uluslararası hukuk, BM mandası ve iki toplum arasındaki kırılgan denge ile ilgilidir” dedi.

Egemenlik söylemine sıkışmanın en kritik hata olduğunu dile getiren Hamit, “Uluslararası hukukla uyumlu olmayan iddialarda ısrar etmek kısa vadede güçlü bir duruş gibi sunulabilir; ancak orta ve uzun vadede meşruiyeti ve diplomatik hareket alanını zayıflatır” ifadelerini kullandı.

“Gerginlik fırsata çevrilebilir”

Meşruiyeti tartışmalı bir hükümetin sahada yaratabileceği oldu-bittilere karşı liderliğin daha görünür ve zamanında tepki vermesi gerektiğini belirten Hamit, sessizlik ya da gecikmiş açıklamaların fiili durumların kabullenildiği izlenimi yarattığını söyledi.

Hamit, “Mesele yalnızca Pile’deki bir alanın statüsü değil. Mesele, kriz yönetimi, kurumsal koordinasyon ve uluslararası aktörlerle kurulan ilişkinin niteliğidir” diyerek, netlik sağlanamaması halinde her yeni gerilimin daha maliyetli hale geleceğini vurguladı.