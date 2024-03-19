43. İstanbul Film Festivali, Musikişinas bölümü ile sinema ve müziği buluşturuyor

Bu yıl 17-28 Nisan tarihleri arasında 43.kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan ve bölümleri/filmleri de yavaş yavaş belirlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İstanbul Film Festivali’nde sinemaseverler ve müzik tutkunları için festivalin özel bölümü olan Musikişinas, programda tekrar yerini alıyor. Dünya çapında müzik tarihine yön vermiş efsanevi isimlerin benzersiz ve etkileyici hikâyelerini beyazperdeye taşıyan Musikişinas, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin ilham verici öykülerini bir araya getiriyor, izleyicileri unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor, müzik rotalarının tam ortasına ya da konser salonunun benzersiz atmosferine davet ediyor.

Seçkide yer alan filmler:

· Stop Making Sense / Jonathan Demme

(Film, Talking Heads'in efsanevi performansını Hollywood Pantages Tiyatrosu'ndan beyazperdeye taşıyor.)

· Ryuichi Sakamoto | Opus / Neo Sora

(Sanatçı kanserle olan mücadelesinin ardından 28 Mart 2023’te hayatını kaybetti. Son performansı olarak, sadece kendisi ve piyanosunun yer aldığı bir konser filmiyle ayrıldı. Film, Sakamoto'nun seçtiği ve sıraladığı 20 parçayı içeriyor ve sanatçının hayatını müziği aracılığıyla sözsüz bir şekilde anlatıyor)

· Dimitris Skyllas: afterpop / Dimitris Zivopoulos

(Çalışmalarında geleneksel ritüeller, ağıtlar, inanç, şiirsel imgeler gibi kavramlardan beslenen 35 yaşındaki kışkırtıcı besteci Dimitris Skyllas, BBC Senfoni Orkestrası için bestelediği Kyrie Eleison'un yazımından icrasına kadar tüm sürece odaklanarak günümüzün müzik anlayışına katkıda bulunuyor.)

· Gloria! / Margherita Vicario

(Yaşamın neşeli melodileriyle dolu bu müzikal tarihi baştan yazarak 18. yüzyıl İtalyası’nda bir manastırda, pop müziği icat eden genç kadın müzisyenlerin öyküsünü anlatıyor.)

· Boléro / Anne Fontaine

(1920’lerde, Paris'in altın çağında, ünlü koreograf Ida Rubinstein, yeni bale gösterisi için müzik bestelemesi için Maurice Ravel'i seçer. Ravel, zihnini meşgul eden anılardan esinlenerek Boléro adlı eşsiz bestesini yaratır)