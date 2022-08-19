“322 kişiyi eğitim kurumlarına yazdırdılar ancak hiçbiri eğitime devam etmedi”

Lefkoşa’daki insan ticareti soruşturması derinleşti.

Polis, tutuklanan zanlıların cep telefonunda yapılan kontrolde birçok Bangladeş vatandaşının pasaport resimleri ve bu hususlarda birçok yazışmaların tespit edildiğini söyledi.

Mesele ile bağlantısı olan 8 şahsın ismine ulaşıldığını kaydeden Polis, bu şahısların arandığını belirtti.

Polis, zanlıların 2021 ile 2022 eğitim döneminde 5 farklı eğitim kurumuna 322 Bangladeş uyruklu kişinin kaydını yaptırdıklarını ancak hiçbirinin eğitime devam etmediğini, 22’sinin başta askeri yasak bölgeyi ihlal etme olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanıp, cezaevine gönderildiğini anlattı.

“Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” ve “askeri yasak bölgeyi ihlal etme” suçlarından tutuklanan zanlılar S. İ. ve J. İ. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis, zanlıların tasarrufundaki cep telefonlarında yapılan kontrolde birçok Bangladeş vatandaşının pasaport resimleri ve bu hususlarda birçok yazışmaların tespit edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile bağlantısı olan 8 şahsın ismine ulaşılmış ve aleyhlerinde derdest emri temin edilerek arandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların 2021 ile 2022 eğitim döneminde 5 farklı eğitim kurumuna 322 Bangladeş uyruklu kişinin kaydını yaptırdıklarını ancak hiçbirinin eğitime devam etmediğini, 22’sinin başta askeri yasak bölgeyi ihlal etme olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanıp, cezaevine gönderildiğini anlattı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, 6 Ağustos tarihinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların, 21 ve 27 yaşındaki Bangladeş uyruklu iki kişiyi, Bangladeş’ten Avrupa’ya götürme vaadiyle KKTC’ye getirdiklerini, bunun karşılığında, insan ticareti mağdurlarından 6’şar bin Euro para aldıklarını anlattı.

Polis, mağdurların, “çeşitli eğitim kurumlarına kayıt ettirilip, inşaat işlerinde çalıştırıldıklarının” tespit edildiğini de aktardı.

Polis, yine aynı zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde, mağdurları Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçmeleri maksadıyla Yiğitler Burcu bölgesini gösterip buna karşılık kişi başı 150 Euro aldıklarını söyledi.

8 şahsın ismine ulaşıldı

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların tasarrufundaki cep telefonlarında yapılan kontrolde birçok Bangladeş vatandaşının pasaport resimleri ve bu hususlarda birçok yazışmaların tespit edildiğini söyleyen Polis, mesele ile bağlantısı olan 8 şahsın ismine ulaşılmış ve aleyhlerinde derdest emri temin edilerek arandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların 2021 ile 2022 eğitim döneminde 5 farklı eğitim kurumuna 322 Bangladeş uyruklu kişinin kaydını yaptırdıklarını ancak hiçbirinin eğitime devam etmediğini, 22’sinin başta askeri yasak bölgeyi ihlal etme olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanıp, cezaevine gönderildiğini anlattı.

Aranan şahıslar var

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan 7 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Erhürman’dan soruşturma yorumu:

Ciddi denetim ağını hızla oluşturmak gerekiyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, soruşturmayla ilgili açıklama yaptı, üçüncü ülkelerden öğrenci kabulünü açık kriterlere bağlamak ve ciddi bir denetim ağını hızla oluşturmak gerektiğine dikkat çekti.

Erhürman, “Aksi halde hem üniversitelerin itibar kaybı, hem suç patlaması, hem ekonomik açık, hem de insan sömürüsüne ev sahipliği! Bunu asla kaldıramayız” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Yargı önünde polisin iddiası: Zanlılar, 322 kişiyi Bangladeş'ten getiriyor. Üniversitelere kayıtlarını yaptırıyor. Hiçbiri eğitime devam etmiyor. İnşaatlarda çalıştırılıyorlar. 22'si cezaevinde. Bu arada bu kişilere yasa dışı yollardan güneye geçmeleri için yol gösteriliyor...

Olay yargıda. Sonucu göreceğiz. Ama bir şey net: Tüm ilgili taraflarla bir an önce masaya oturmak, üçüncü ülkelerden öğrenci kabulünü açık kriterlere bağlamak ve ciddi bir denetim ağını hızla oluşturmak gerek! Aksi, hem üniversitelerin itibar kaybı, hem suç patlaması, hem ekonomik açık, hem de insan sömürüsüne ev sahipliği! Bunu asla kaldıramayız!