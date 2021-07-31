2021’de rekor borçlanma: 7 ayda, 5 kez: 317 milyon 46 bin TL!

Ayşe GÜLER

Maliye Bakanlığı, 2013’ten bugüne KKTC Merkez Bankası aracılığıyla, devlet ihale senedi çıkarak, 912 milyon 293 bin TL borçlandı.

Yeterli geliri olmaması nedeniyle yapılan borçlanmalarla, yıldan yıla bakanlık üzerindeki borç yükü daha da arttı, tüm borçlanmaların UBP Hükümeti döneminde yapıldığı resmi verilere yansıdı.

En fazla borçlanma ise bu yılın ilk 7 ayında, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti görev süresince, 317 milyon 46 bin TL olarak yapıldı.

2013 yılında bir kez borçlanma…

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; 2013 yılında Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla bir kez devlet ihale senedi ile ‘borçlanma’ yoluna gitti.

27 Mart 2013 tarihinde 31 milyon 250 bin TL borçlanan devlet, bu borcu 182 günde ödedi.

Borçlanmayla ilgili yüzde 7,5 oranında faiz ödendi.

Bu dönemde görevde Başbakan İrsen Küçük başkanlığında UBP Hükümeti vardı.

MALİYE’NİN BORÇ YÜKÜ: 2013: 31 milyon 250 bin TL

2016: 180 milyon TL

2017: 50 milyon TL

2020: 276 milyon 500 bin TL

2021 (Ocak-Temmuz): 317 milyon 46 bin TL

2016’da 180 milyon TL borçlanma

2013’ün ardından başa gelen hükümetlerin hiçbiri 2016 yılına kadar devlet ihale senedi ile borçlanmadı.

2016’da Hüseyin Özgürgün’ün Başbakan olduğu UBP-DP ve bağımsızların oluşturduğu hükümet 3 kez devlet ihale senedi ile borçlandı.

Borçlanmalar, 26 Nisan 2016, 14 Haziran 2016 ve 20 Aralık 2016’da gerçekleşti.

Hükümet, arka arkaya 60 milyon TL, 40 milyon TL ve 80 milyon TL olmak üzere toplamda 180 milyon TL borçlandı.

3 farklı tarihlerdeki borçlanmaların vadesi 30 gün ila 45 günü kapsıyordu.

Borç faiz oranları ise yüzde 9,90 ile yüzde 10’du.

50 milyon TL de 2017’de…

Verilere göre; 2017’de de aynı Hükümet, 29 Haziran’da devlet ihale senedi ile iç borçlanma yoluna gitti.

50 milyon TL borçlanan hükümet, bu borcu 32 günde, yüzde 10.5 faiz oranı ile geri ödedi.

2017’in ardından ne 2018, ne de 2019’da iç borçlanma yoluna gidilmedi

2 yılın ardından 2020’de, 6 kez devlet ihale senedi ile Merkez Bankası aracılığıyla borç alındı.

Verilere göre geçtiğimiz yıl ilk borçlanma 27 Şubat’ta gerçekleşti.

Dönemin Başbakanı Ersin Tatar olduğu, UBP-HP Hükümeti söz konusu tarihte 40 milyon TL borçlandı.

Şubat’tan sonra 29 Mayıs’ta ikinci borçlanma yapıldı, 71 milyon TL için Maliye Bakanlığı Merkez Bankası aracılığıyla ihaleye çıktı.

1 ay sonra, yani 29 Haziran’da 88 milyon TL borçlanma yapıldı.

‘Hükümetsiz’ dönemde de borçlanma…

Ülkenin ‘hükümetsiz’ kaldığı, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiği Ekim-Kasım 2020 tarihinde de 2 kez borçlanmaya gidildi.

28 Ekim’de 31 milyon TL, 27 Kasım’da 46 milyon 500 bin TL borçlanıldı.

7 ayda 5 kez borçlanma…

9 Aralık’ta göreve başlayan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, devlet ihale senedi ile ilk borçlanmasını 31 Aralık’ta, 57 milyon 500 bin TL ile yaptı.

Öte yandan bu yılın ilk 7 ayında UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, 5 farklı tarihlerde borçlandı.

Devlet ihale senedi aracılığıyla yapılan borçlanmalar sırasıyla, 24 Şubat, 25 Şubat, 28 Mayıs’ta yapıldı.

Borçlanmalar 25 Şubat ile 28 Mayıs’ta ikişer kez gerçekleşti.

Rekor borçlanma 28 Mayıs’ta…

2013’ten bugüne yapılan borçlanmalar incelendiğinde, rekor borçlanmanın 132 milyon 963 bin TL olduğu, bu borçlanmanın da 28 Mayıs 2021’de yapıldığı görüldü.

Söz konusu borç vadesi 102 gündü.

Arka arkaya borçlanma…

Hükümet; 24 Şubat’ta 6 milyon 583 bin 925 TL, 25 Şubat’ta 59 milyon 500 bin TL ile 48 Milyon TL, 28 Mayıs’ta 70 milyon TL ile 132 milyon 963 bin TL borçlanmaya gitti.