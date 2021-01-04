15 GÜNE ‘KUMAR BULAŞI’ PATLAR

Bir yönetim kendi halkını bu kadar ‘aptal’ yerine koyabilirdi ancak…

Siz insanları sokağa dahi çıkartmayacaksınız.

En yakınları, sevdikleriyle dahi görüşmelerine sınırlı izin vereceksiniz.

Bütün restoran, kahvehane, pastane, meyhaneleri ya tam ya da kısmen kapatacaksınız.

Küçük işletmelerin faaliyetlerini ve gelirlerini sıfırlayacaksınız.

Güney’de çalışanların geçişlerini iptal edeceksiniz.

Bazı okullarda bütün öğrenci, öğretmen, hademe ve ailelerini karantinada tutacaksınız.

Yılbaşı gecesi aynı aileden de olsa 10 kişiden fazla bir araya gelişlere engel olacaksınız.

Tüm bunları artan vaka sayısını engellemek adına yaptıracaksınız.

Ve buna aykırı davrananlara ceza keseceksiniz.

Amma ve lakin mesele kumara geldiğinde ‘devlet’ olduğunuzu unutacaksınız!

Yüzlerce insanın bütün geceyi kapalı bir mekanda ‘kumar karantinası’nda geçirmesine göz yumacaksınız.

Kumarhanelerde dip dibe, maskesiz insanlar hep bir ağızdan yeni yılın ‘sağlık’ getirmesini dileyecekler ve buna ses çıkarmayacaksınız.

Ve benzer görüntüler ertesi gün ve gece de, bir sonraki gün ve gece de devam edecek ve siz hala ‘devlet’ olduğunuzu ileri süreceksiniz.

* * *

Doğrudur, bir ‘devlet’ var.

Ama adı farklı artık… KKTC bitti. Şimdikinin adı KKKK…

Kuzey Kıbrıs Kumarhaneler Konfederasyonu…

Yok, Kıbrıslı Rumlarla konfederal çözüm yaptık da böyle oldu değil.

Bu memleketin gerçek idaresi kimde, onu anlatıyor KKKK…

Kumarhanelere teslim olmuş hükümetimiz sayesinde çıktı bu yeni isim ortaya…

Ve de polis teşkilatımız sayesinde…

Ne yaptı polis yılbaşı gecesi?

7 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş, onları tutuklamış.

Ne büyük başarı!..

Gözlerimiz yaşardı.

Peki aynı polis teşkilatı kumarhanelerdeki vaziyete karşı ne yaptı?

Hiç.

Koca bir hiç!..



* * *



Enfeksiyon Üst Kurulu ne dedi?

“Bütün eğlence yerleri kapalı olacak” dedi.

Yani?

Bar, club, meyhane, restoran, gece kulübü gibi yerlerde toplu eğlence yapılmayacak.

Başka ne dedi kurul?

“Evlerde 10 kişiden fazla insan bir araya gelmeyecek” dedi.

Bu iki cümleyi yorumlamak bile gerekmez. Mantık ortada çünkü. Bir salgın hastalık var ve bunu önlemek için alındı bu tedbirler.

10 kişiden fazla bir araya gelinmesi ve/veya toplu eğlence yapılması halinde müdahale edilmesi lazımdı.

Ama olur mu?

Ev başka kumarhane başka…

Meyhanede bulaşır Corona, ama kumarhanede bulaşmaz.

Bizi idare edenler böyle yorumladılar diyeceğim ama o da değil.

Okulları ısrar ve inatla açık tutma ısrarı neydi sanıyorsunuz?

Yılbaşı döneminde ‘hayat normal’ havası yaratmak ve kumar baronlarına ‘güzel bir yeni yıl armağanı’ sunmak…

KTOEÖS de söyledi bunu… Öğretmenleri, öğrencileri ve ailelerini tehlikeye attı aynı zihniyet… Ta ki Üst Kurul ‘yeter’ deyip tatili erkene alana kadar…

Şimdi geriye saymaya başlayabiliriz. Ayın 15’i gibi vaka sayılarında yeni bir tırmanış olma ihtimali çok yüksek. Bunu Kurban Bayramı’nda yaşadık, deneyimledik. “Yapmayın, bir daha kaldırmaz bu toplum bunu” diyenlere kulak tıkadı ülke yönetimi ve şimdi ‘kumar bulaşı’ tehlikesi ile karşı karşıyayız.

Halkın sağlığı bir kez daha kumar masasında kaybedildi.

Hepimize geçmiş olsun…

