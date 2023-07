14 ülkeden 50’den fazla performans, 4 sahnede 45 saatten fazla müzik, dolu dolu 3 günlük müzikal kutlama

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın en heyecan verici ve çeşitliliği barındıran müzik buluşması olan Fengaros bu yıl 3-5 Ağustos tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından 50’den fazla performansla 11.yaşını kutlayacak.

Larnaka’ya bağlı otantik Kato Drys köyünde oluşturulan 4 farklı sahnede 14 ülkeden müzisyenlerin 45 saatten fazla müzikal faaliyetinin yer alacağı Fengaros, yine adanın dört bir yanından gelecek müzik severlere Ayışığı altında müziğin güzelliklerini sunacak.

Louvana Records tarafından organize edilen ve Lefteris Moumtzis (yapımcı, sözyazarı ve yorumcu) öncülüğündeki geniş bir festival ekibi tarafından hayata geçirilen Fengaros 2023, Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı’nın da desteğini alıyor.

Benzersiz bir festival deneyimi sizleri bekliyor

Yüksek kaliteli müziği Kıbrıs’ın kültürel köy yaşamı ve eşsiz doğal manzarasıyla birleştiren Fengaros katılımcılara doğada kamp yaparken benzersiz bir festival deneyimi yaşama, müzik sahnelerini keşfederken geleneksel köyü de keşfedebilme imkanı sunuyor.

Festival programlarında ve ekibinde yeterince temsil edilmeyen cinsiyetleri destekleyen festival çevre bilincinde de ciddi bir model olarak hayata geçiyor. Arkadaşlıkların gelişimine de çok ciddi bir altyapı hazırlayan festival kültürel yönünü bu sosyal yönüyle de destekliyor.



Kendi türünde önemli isimler Fengaros sahnesinde olacak

Festival bu yıl birçok müzik zevkine hitap edecek zengin bir uluslararası sanatçı listesi ile müziğin her rengini müzikseverlere sunacak.

Mevcut Yunan alternatif geleneksel ve pop sahnesinin önemli isimlerinden - rapçı Eisvoleas, pop perisi Nalyssa Green, punk-thrashers Thrax Punks, enerji bombası akustik ikili Kadinelia, Yunaistan’dan halk sevgilileri Usurum, Mr Woodnote eşliğinde YouTube fenomeni Dub FX, New Yorklu rockçu - aktivistler The Last Internationale, Japon kozmik ikili WaqWaq Kingdom ve Birleşik Krallık/Maltalı kadın punk-rockçılar ĠENN gibi gizli mücevherler festivalin uluslararası konukları olurken Kıbrıs’tan da aralarında kuzeyden müzisyenlerin de olduğu geniş bir müzikal katılım bizleri bekliyor.

Festivalde Zivanished, Tterlikkas x Fuzz Bus, Sophia Patsalides, Della, Rumba Attack ve Island Seeds gibi en iyi yerel yeteneklerin yanı sıra Kıbrıs sahnesinden henüz keşfedilmemiş performansları da Fengaros’un Field ve Village, Carlsberg Beer Garden ve Museum Stage sahnelerinde sergilenecek.



Kuzeyden müzisyenlerin katılımındaki artış memnuniyet verici

Bu yıl festivale kuzeyden müzisyenlerin katılımın sayısında artış görülüyor. Ezgi Akgürgen, Cemre Arca, Arman Tatlıcıoğlu ve Ulaş Öğüç’ün de aralarında yer aldığı Island Seeds,4 Ağustos Cuma akşamı saat 20:30’da Field Sahnesinde olacak.

Piyano yorumu ve vokalist Cemre Arca,4 Cuma Akşamı saat 19:00’da Village Sahnesinde olacak. Besteci, sözyazarı ve piyano yorumcusu Hayat Sebep, 5 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19:15’te Museum’da sahne alacak.

Piyano yorumcusu ve vokalist Naz ise 5 Ağustos Cumartesi akşamı saat 18:00’de Village sahnesinde olacak.



Fengaros High ve Fengaros Müzik Köyü’yle başlayan heyecan Festival ile doruğa çıkacak

Fengaros Festivali’ne giderken yine sırasıyla 24 Haziran’da Dali Belediye Amfitiyatrosu’nda Kıbrıstan genç kuşak müzisyenleri (Alexa Michael, Anastasia Williams, Christos Metaxas, μικροοδύσσεια, Nilium ve Puzzled) keşfetmek ve müzik dünyasıyla tanıştırmak amacıyla Fengaros High etkinliği ve 27 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Kato Drys köyünde yer alan ve bir dizi müzik, tiyatro ve hareket atölyesinin yanı sıra bir sanatçı rezidansı aracılığıyla köyde bir araya gelmek ve yaratıcı işbirliğini teşvik etmek için Kıbrıs'tan ve ötesinden geniş bir sanatçı ağı meydana getiren bir sanat eğitimi sağlayan yazlık oluşum olan Fengaros Müzik Köyü etkinliği de yapıldı.