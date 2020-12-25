TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, YENİDÜZEN’in dün ‘Arpa krizi büyüdü’ başlığıyla duyurduğu haberi Meclis’e taşıdı, ‘10 bin ton arpanın bazı kişilere ve birkaç yem fabrikasına peşkeş çekildiği’ iddiasının açığa kavuşması gerektiğini vurguladı, “10 bin ton arpa nereye gitti? Bu konu temizlenmeli, açığa çıkarılmalıdır” dedi.

Arpa fiyatının 2 TL’ye ulaştığını ifade eden Angolemli, 1 litre sütün 1.5 kg yem fiyatında olması gerektiğini ifade ederek, “Süt, 4.5 TL’ye mi alınıyor? Pandemi nedeniyle tarım ürünlerinin önemi artmıştır” şeklinde konuştu.

Angolemli, tarım kesiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti, “Tarım kesimine yapılan her kuruş destek, halka yapılmış yapılır” dedi.

Denetim eksikleri…

Angolemli, mezbahalardaki hayvan kesimlerinin denetlenmediğine de değindi.

Öte yandan geçimini yalnızca hayvancılıkla sağlayan kişilerin zorda olduğunu ifade eden Angolemli, süte kota konulabileceğini belirtti.

konuşmasının hükümeti ‘uyarmaya’ dönük olduğunu kaydetti.

Hükümete ‘gözünüzü dört açın’ uyarısı…

Geçmiş yıllarda UBP’nin şikayet ettiği ambargolar konusunda görevini yerine getirmediğini belirten Angolemli, o dönemde yaşanan sürece ilişkin bilgi verdi.

Angolemli, hükümete “gözünüzü dört açın, aynı hataya düşmeyin” uyarısında bulundu.

Veterinerlerin sahaya inmesi için gerekli yolların açılmadığını savunan Angolemli, gerekli denetimlerin yapılmadığını kaydetti.

Hellim tescili konusunda gereken hazırlığın yapılması gerektiğini dile getiren Angolemli, aksi halde geç kalınacağını belirtti.

‘Enginar’ üretimi…

Çavuşoğlu: Enginarın Türkiye'ye iletilmesi için çalışacağız

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN'in dün yayınladığı "enginar üretimi" haberini meclise taşıdı, "Üretenler satamadığı zaman devlete sığınıyor. Ciddi bir tüketici sorunu var. Pandemi sorunu var. Enginarın Türkiye'ye iletilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. Yeşil sebzenin Türkiye'de rekabet edebilmesinin zor olduğunu belirten Çavuşoğlu, üreticilerin sor bir dönemden geçtiğini anlattı. TÜK'ün arpayı 2 TL'ye satacağını söyleyen Çavuşoğlu, "TÜK'ün satışı üretimin önünde engel midir, evet engeldir. Bu fiyatın maliyeti çok ciddi orandadır. Temennim TÜK'ün ekstra faiz yüküne girmesine izin vermeyeceğim. TÜK üretime destek olur, tedarikçisi olur" diye konuştu. "Benim edindiğim arpanın maliyeti 2 TL'dir" diyen Çavuşoğlu, fiyatların hayat pahalılığına yansıyacağını ifade etti."Türkiye'de değişik isimlerde hellim üretenler maalesef bizim insanlarımız"Türkiye'de hellimin "ızgarella- mangal peyniri" ismi ile üretim yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu "Garip bir şekilde hellimin tescili ile biz mücadele ederken bu isimlerle Türkiye'de hellim üretenler bizim insanlarımızdır. Bu üretimi yapan, vesilen olan bizim insanımızdır (Kıbrıslı Türklerdir.)" dedi.

Ek kaynak tartışması…

CTP Milletvekili Erkut Şahali:

“Hükümet yönetiyormuş gibi görünüp makam kapma peşinde”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümet ortaklarının Ankara ziyaretine işaret ederek “Önceki günkü ziyaret Ağustos ayında başlayan sürecin devamıdır” dedi, aynı liderlerin Ağustos ayında da Türkiye’ye gittiğini hatırlattı.

Şahali, Türkiye’deki ziyarette “maaşların ödenmesine karar verildiğini” söyleyen Şahali, “Uzun süredir maaşların ödenmesine ilişkin Türkiye’den doğrudan kaynak aktarımı yapılmıyordu. Müjde ve karar Türkiye’den, maaşlar ödenecek” dedi.

Şahali şunları söyledi: “İşin özü Türkiye, KKTC çalışanların maaşlarını ödedi. 15 yıldır maaşların ödenmesine kaynak aktarımı yapmayan ve yaptığı sanılan Türkiye maaşları ödedi. Hükümet edenler bugün maaşların ödenmesi sorumluluğunu Ankara’ya havale etti. Bir devlet kendi kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyecek durumda değilse teşviklerin ödenmesini yapamaz”

“Zorlaya zorlaya kurulan bu azınlık hükümeti yönetiyormuş gibi görünüp makam kapma peşindedir.”

“Sayın Özgürgün firarı bir milletvekilidir. Meclisteki görevini yerine getirmiyor, bu görevi yerine getirmediği için bahane üretiyor.”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz

“Kime gitseydik? AB’ye mi Dünya Bankası’na mı?”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. maaş ve maaşlarla ilgili bakanlığın bir kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi, “Biz istediğimiz için Türkiye verdi. Biz istemesek vermezdi. Onun da dünya kadar derdi var” dedi.

Oğuz, hükümete yönelik yapılan eleştirileri ‘haksızlık’ olarak nitelendirdi.

Ekonomideki daralmaların içerisinde sağlığın koruması için hükümetin fedakarlık yaptığını belirten Oğuz, “Bunun da bir maliyeti olur. Bunun bir geliri, bir de gideri olur” şeklinde konuştu.

Kamu maliyesi açısından tasarrufu ellerinden geldiğince uygulamaya çalıştıklarını, özel sektörün çalışması için daha çok tedbir alınmaya çalışıldığını kaydetti.

“Gelirler tabana indi…”

Oğuz, Mart-Nisan aylarındaki ekonomik daralmadan dolayı gelirlerin tabana indiği, turizmin neredeyse bittiği, turizmin süründüğü ortamda farkın nasıl kapanacağını sordu. “Kime gitseydik? AB’ye mi Dünya Bankası’na mı gitseydik? Anavatana gittik” dedi.

600 milyon gelirin önlemler sayesinde olduğuna değinen Oğuz, “Yardım aldığımızda neden yardım aldığımızı söylüyorsunuz. Hem eleştireceğiz hem de bulacağız. Formül budur.

Şahali’den Oğuz’a:

“13. maaşı ödeneceği, 24 Eylül’de açıklandı. Ne oldu da sorun oluştu?”

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “13. maaşı ödeneceğini, 24 Eylül’de açıkladı. Bu bilgiden hareketle ne oldu da sorun oluştu? Sorun varsa neden sorun yok açıklaması yapıldı” diye sordu.

Cevaben devletin ihtiyaçlarının arttığını, mükellefiyetlerle ilgili açık oluştuğunu belirtti.

Oğuz, “13. maaşı ödemek lütuf değil. Reklam olarak kullanmak, bunu konuşmak da doğru değil” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

Gelen ağam, giden paşam düzeni devam edecek mi?

‘Demokrasi ihlalleriyle’ ilgili konuşan CTP Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin Pazartesi günü muhalefetin de onay vereceği seçim araştırma önergesi sunmaması halinde Meclis’ten uzlaşı ve yapıcılık çıkmayacağını vurguladı.

Akansoy, son yaşanan gelişmeler bağlamında Faiz Sucuoğlu’nun ‘birileri müdahaleyi davet etti, birileri de müdahale etti’ açıklamasının çok önemli olduğunun da altını çizdi.

Demokraside her siyasi partiye ihtiyaç olduğunu kaydeden Akansoy, partilerin kendi içlerindeki sorunu aşarak, halka ulaşması gerektiğini söyledi.

Akansoy, geçmiş yıllarda bu konuda araştırma komitesinin hazırladığı rapora değindi.

“Kendi kendimizi yönetmek konusunda el birliğiyle demokrasimizi yeniden yapılandıracak mıyız?” diyen Akansoy, “Yoksa gelen ağam, giden paşam düzeni devam edecek mi?” diye sordu.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“Özel sektör olmazsa kamu, kamu olmazsa özel sektör canlanamayacak”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, ülkede ciddi ekonomik kriz yaşandığını ancak bu durumun yalnızca kamuda yaşandığına ve kamu maaşlarını ödemek gerektiğine dair algı oluşturulduğunu söyledi.

Ülke gelirlerinde ciddi sıkıntı yaşandığını, bu dönemde giderlerin de ‘yük’ olarak kaldığını belirten Çeler, 15 yıl sonra Türkiye’den borçlanıldığını ifade etti.

13. maaşın konu edilmesinin özel sektörün kamuya yönelik serzenişlerinin ülke gündemine oturduğunu belirten Çeler, ülkede artık kalıcı çözüme ihtiyaç duyulduğuna değindi.

Çeler, özel sektör çalışanlarının da sorunlarına yönelik adım atılmasının şart olduğuna dikkat çekti.

“Ülkenin kendi ayakları üzerinde durma noktasında toplum da karar vermelidir. Bizleri buraya gönderen toplumdur” diyen Çeler, “Bugün 13. maaşınızı, maaşlarınızı, hakkınızı öderler. Aranızda işini yapmayanlar, torpille orada olanlar olabilir. Bugün ödediler diye yarın da ödeyecekler diye bir şey yok. Özel sektör olmazsa kamu, kamu olmazsa özel sektör canlanamayacak. Kimsenin bunu bozmasına, ayrımcılık yaratmasına izin vermeyin” dedi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“UBP kendi iç sorunlarını bir kenara bırakmalı”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sorunların yığılarak durduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, hükümetin kurulmasının çok geciktiğini kaydeden Şahiner, şu anda Azınlık Hükümeti ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Şahiner, “Hükümetin nisabı yok. Komitelerde çoğunluğu yok” dedi, bundan dolayı da hükümetin ömrünün sınırlı olduğunu dile getirdi.

Hükümetin deyişi ile Ekim ayında erken seçimin gündemde olduğunu belirten Şahiner, önceliklerin sıraya konulması, bütçenin yasallaşması gerektiğini aktardı.

Şahiner, 2021’de hesaplı ve dikkatli gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Meclis Başkanlığı Divan Seçimi’nin yapılamadığını, uzlaşı noktasından uzak hareket edildiğini de açıklayan Şahiner, UBP’nin kendi iç sorunlarını bir kenara bırakarak, ilgili yasaların yasallaşması gerektiğine dikkat çekti.

Acil olarak Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın geçmesi gerektiğini ifade eden Şahiner, seçimle ilgili dijitalleşmeye gidilmesinin önemine değindi.

Meclis, yapılan gündem dışı konuşmaların ardından dünkü görüşmelerini tamamladı. Bir sonraki toplantı 28 Aralık Pazartesi günü…