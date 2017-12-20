'YiNE OY SATIN ALACAKLAR'

“75 MİLYON EK MALİYET”

“Erken seçime nasıl geldik halen anlamış değilim, Başbakan sadece Erhürman’a sordu, canlı yayında uzlaştılar, başımıza kaldı. Bütçeye 75 milyona yakın ek maliyeti olacak.”



“VİCDANİ RET’TE SAMİMİYİZ”

“DP geleneksel tabanı çok kolay kabul etmese de eşcinsel evlilik, vicdani ret, denetimli marihuana kullanımı gibi başlıklar demokrat liberal felsefemizi yansıtıyor ve yeni değil.”



2019’UN İLK ADAYI





“2019’da Cumhurbaşkanlığı’na adayım. Ama önce önümüzdeki seçime bakalım. UBP, DP ve CTP üç büyük parti olarak hükümet oluşturabilecek aritmetikle seçimden çıkar, diğerleri algı operasyonudur.”



“HP, DAVUTOĞLU’NUN PROJESİ”

“Halkın Partisi bir (TC eski Başbakanı) Ahmet Davutoğlu projesidir. Geçmişe dayanır. Parti programları da Ankara’da yazıldı, kendi içlerinden isimler bize bunu anlattı. Davutoğlu bitince, HP de söndü.”



“700 BİN DOLARIN VERGİSİ ÖNEMLİ”

“700 bin Dolar için Özgürgün konuşmalı. Yorum yapmak istemiyorum. Meclis’te ana muhalefet dahi gündeme getirmedi. Nereden Buldun Yasası vardır, işletilmeli. Vergi açısından meseleyi araştıracağız.”



“ÜÇ KOALİSYON OLASILIĞI”

“Seçimlerden üç koalisyon olanağı çıkacaktır. UBP-CTP, UBP-DP ya da CTP-DP. Başka olasılık çıkmaz. Bizim de anketlerimiz var. HP’nin baraj sorunu var. YDP baraja yaklaşmaz dahi.”

“OY SATIN ALMAK İSTEYEN BİR PARTİ”

“Şu anda yine oy satın almak için organizasyon hazırlığı içerisinde olan 'bir' parti biliyorum. Meclis’te bu yönde yasa yapılması için ‘oy satın aldım’ demiştim, komite kuruldu, sonuç çıkmadı.”

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