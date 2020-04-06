Yeni tıbbi destek yine özel jetle geldi

Kıbrıslı iş insanı, İktisatbank sahibi Mete Özmerter, özel uçağıyla Ankara’dan bir kez daha tıbbi destek malzemesi taşıdı.



İsviçre yapımı Pilatus PC 12 tipi jet uçağıyla Ercan’dan Ankara Esenboğa Havaalanı’na uçan Özmerter, buradan aldığı tıbbi malzemeyi akşam saatlerinde adaya getirdi.



12 koli tıbbi maske, 41 koli tıbbi tulum, ayrıca sağlık malzemesi ve Covid-19 tedavine yönelik ilaçların adaya geldiği bildirildi.