YDÜ zirveyi sevdi: 65-76

FIBA Kadınlar Euroleauge'in 13. haftasında B Grubu’nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta, Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe’yi kendi sahasında 11 sayı farkla 65-76 yendi. Yakın Doğu Üniversitesi 11 galibiyetle gruptaki liderliğini sürdürürdü. Fenerbahçe ise 9 galibiyette kaldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Metro Enerji Arena’da oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollignsvorth, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender ve Elin Eldebrink beşiyle başladı. Maçta periyotlar; 15-21, 38-39, 53-62 ve 65-76 tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ribauntlarda rakibine 45-32’lik üstünlük sağladığı maçta, Fenerbahçe’de Varemeyenka 19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kayla McBride 17 sayı kaydetti. Son olarak kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi mağlup eden YDÜ, rakibiyle Euroleague’de evinde oynadığı maçı da kazanmıştı.

Öne çıkanlar…

Fenerbahçe’de; Anastasiya Verameyenka 19 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Ariel Powers 16 sayı, 8 ribaunt, Ana Dabovic 11 sayı, 3 asist, K Vaughn 8 sayı, 3 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Kayla McBride 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Elin Eldebrink 14 sayı, 4 ribaunt, Sandrine Gruda 12 sayı, 8 ribaunt, Courtney Vandersloot 10 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Jantel Lavender 10 sayı, 8 ribaunt, Quanitra Hollingsvorth 6 sayı, 4 ribaunt, Olcay Çakır 6 sayı ile takımın öne çıkan isimleri oldular.