YDÜ farklı başladı: 99-67

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde Play-off yarı final mücadelesi dün akşam oynanan Yakın Doğu Üniversitesi – Mapfree karşılaşması ile başladı. Normal sezonu lider bitiren YDÜ, yarı final ilk maçında konuk ettiği Mapfree’yi 99-67’lik skorla yenerek kazanılmış üç maç esasına göre oynanan seride 1-0 öne geçti.

29-20, 53-36, 73-52 ve 99-67’lik periyotlarla galibiyete ulaşan YDÜ’de 22 sayı kaydeden Nenad Misanovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Mapfree’de koç Orhun Mevlit itirazları nedeni ile karşılaşmanın ilk yarısında iki teknik faul sonrası oyun alanı dışına gönderildi. Mapfree oyuncusu Macura da ikinci yarıda iki teknik faulün ardından oyun dışı kalırken karşılaşmanın geriye kalan kısmını salonda bulunan odadan takip etmek zorunda kaldılar. Serinin ikinci karşılaşması 21 Nisan Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de oynanacak.

Bugün LAÜ ile Koop karşılaşıyor

Yarı finalin diğer ayağında normal sezonu ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşma LAÜ Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Salih Işık

YDÜ: Lashard Anderson (11), Arif Yılmabaşar, Halil Kutruza (17), İhsan Öğütücü (7), Vucasin Mandic (17), Sercem İnancı (6), Berkem Dikengil (9), Ahmet Dağer (2), Arda Ustaoğlu (8), Nenad Misanovic (22), Burak Karafistan, Alp K. Rıza

MAPFREE: Luka Pajkovic (21), Erinç Kuraner, Mert Aksu (11), Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (12), Hakan Özkan, Mustafa Öksüzoğluları, Bert Beyaz (2), Aral Bayraktar, Sayar Ercantan, Hasan Olkan (2), Milos Macura (19)

PERİYOTLAR: 29-20, 53-36 (24-16), 73-52 (20-16), 99-67 (26-15)

Mapfree koçu Orhun Mevlit ve oyuncu Macura teknik fauller nedeni ile oyun dışında kaldı