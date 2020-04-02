www.yeniduzen.com'da 1.140.771 farklı kullanıcı

Kıbrıs'ın 44 yıllık barış gazeteciliği geleneği Yenidüzen'in web sayfası www.yeniduzen.com'u 2020'nin ilk 3 ayında 1 milyon 140 bin 771 farklı kullanıcı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk basında geniş haber merkezi, özel haberleri ve özgün yazarları ile yayın kitlesini sürekli artıran yeniduzen.com, Ocak-Şubat-Mart aylarında yine çok sayıda ülkeden, on binlerce okura ulaştı.



Web siteleri performans analiz servisi Google Analytics'in istatistiklerine göre Ocak-Şubat-Mart 2020 döneminde yeniduzen.com'da 6.242.138 sayfa görüntülemesi yapıldı.

7 gün 24 saat güncelleme kapasitesine ulaşan ve her an, en yeni gelişmeleri okurlarıyla buluşturan yeniduzen.com, küresel salgın günlerinde gelişmeleri evlerinden ya da mobil cihazlarından takip edenlerin de en önemli başvuru adreslerinden biri oldu.



Google Analytics verilerine göre yeniduzen.com’da günlük etkin kullanıcı sayısı 32.163, haftalık etkin kullanıcı sayısı da 150.059 oldu.



Kıbrıs’tan ABD’ye, Almanya’dan Norveç’e



Ocak-Şubat-Mart döneminde kullanıcıların % 61.67'lik oranını oluşturan 720 bin 557'si Türkiye data sistemi üzerinden Yeniduzen.com'a ulaştı, bu rakamın, Türkiye üzerinden data hizmeti alan Kıbrıs'ın kuzeyini de içerdiği ön görülüyor.

Türkiye'yi 333 bin 286 kullanıcı ile Kıbrıs izliyor, Amerika Birleşik Devletleri'nden 38 bin 206, Birleşik Krallık'tan 23 bin 264 kullanıcı var.

Almanya'dan 9 bin 788, Fransa'dan 8 bin 50 ve Norveç'ten 3 bin 914 kullanıcı dikkat çekti.



İşletim sistemi, cinsiyet, yaş



Kıbrıs’ın haber kaynağı yeniduzen.com, işletim sistemine göre % 75 oranında Android, % 24.87 oranında ise İOS kullanıcısı tarafından takip edildi.

Kullanıcıların % 84,72’si mobil, % 13,64’sı masaüstü, %1,64’ü de tabletlerden yeniduzen.com’a ulaştı.

Yeniduzen.com’u izleyenlerin % 48.4’ünü erkekler, % 51.6’sını kadınlar oluşturdu.

Yaş kitlesine göre takip oranında ise % 29.17 ile 25-34 yaş grubu, % 24.46 ile de 35 – 44 yaş grubu öne çıktı.