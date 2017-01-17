Vadili’de görev Yüksel Özyaşar’ın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi ve Ocak Örgütü Başkanlığı’na Yüksel Özyaşar getirildi. Vadili Ocak Örgütü’nde gerçekleştirilen kongreye Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mağusa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Mağusa milletvekili Erkut Şahali ve çok sayıda partili katıldı. Demokratik merkeziyetçiliğin öneminin vurgulandığı kongrede ülkede ekonominin geldiği son nokta ve Kıbrıs Sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

CTP Vadili Ocak Örgütü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

1. Yüksel Özyaşar (Ocak Örgüt Başkanı)

2. Ömer Pala (Ocak Yönetim Kurulu Üyesi)

3. Tuncay Mizan (Ocak Yönetim Kurulu Üyesi)

4.Ahmet Manastırlı (Ocak Yönetim Kurulu Üyesi)

5. Mehmet Toto (Ocak Yönetim Kurulu Üyesi)

6. Mehmet Kasap (Ocak Yönetim Kurulu Üyesi)

7. İlkay Erbulak (Ocak Yönetim Kurulu Üyesi)