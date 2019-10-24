Uçuşlarda ‘sonbahar düşüşü’

Fehime ALASYA

Sonbahar döneminde kültürel turların en aza inmesi ve bireysel seyahatlerin düşmesine bağlı olarak uçak bileti ücretleri de aşağıya çekildi.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında cep yakan bilet ücretleri, sonbaharda yarı yarıya düştü.

Havaların soğumaya başlamasıyla arz-talebe ve dövize bağlı olarak uçak bileti ücretlerinde indirim yaşanırken, Şubat ayındaki yarıyıl tatili ücretleri yeniden tırmandıracak.

Şubat tatilinde sömestr turlarına yoğun ilgi olduğu için bilet fiyatlarının yukarıya çekildi ifade edilirken, Şubat ayı için ön görülen bu rakamların daha da artacağı tahmin ediliyor.

Yaz aylarının bitmesiyle Eylül’de düşmeye başlayan uçak biletleri, Kasım ayında da gerilemeye devam etti. İstanbul seferleri, eylül ayına göre Kasım’da yarı yarıya düştü.

Eylül’de İstanbul’a gidiş dönüşlerde 739- 2 bin TL olan bilet ücretleri, 1-5 Kasım aralığında 360 TL’den başlayıp 700 TL’ye kadar çıkıyor.

İstanbul seferleri, Eylül ayına göre Kasım’da yarı yarıya düştü. Eylül’de İstanbul’a gidiş dönüşlerde 739- 2 bin TL olan bilet ücretleri, 1-5 Kasım aralığında ise 360 TL’den başlayıp 700 TL’ye kadar çıkıyor.

Şubat tatilinde ise bu rakamlar bugün itibariyle yapılan erken rezervasyonlarda dahi 389 TL’den başlayıp bin TL’yi aşıyor.

Şubat’ta ücretler cep yakacak…

İleri bir tarih olmasına rağmen bilet fiyatları kış tatili döneminde ise daha pahalı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’a seyahat etmek 360 TL’den başlarken, bu seyahat Şubat tatilinde en uygun 389 TL’den başlıyor.

İzmir yönüne olan sefer ücretlerinde genel bir düşüş görüldü. Eylül ayından bu yana gerileyen bilet ücretleri, şubat tatiline de yansıdı.

Gaziantep seferlerinde ise eylül ayında 939 TL’den başlayan ücretler, Kasım’da 319 TL’ye dek indi. Buna karşın şubat tatili için bu bölgeyi tercih edenler en uygun 398 TL’den başlayan rakamları gözden çıkaracak.

Yazın Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak kullandığı Londra-Ercan ve Londra- Larnaka seferi ücretlerinde de önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Eylül ayından kasım ayına dek Londra yönüne olan seferlerde neredeyse bin TL’yi aşan gerileme görüldü.

Eylül ayında 3 bin 842 TL’den başlayan Ercan-Londra uçuşları, kasım ayında en uygun 2 bin 214 TL.

Üstel: “THY seferleri çoğaltırsa fiyatlar dengelenecek” demişti…

Hatırlanacağı üzere; Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Temmuz ayının sonunda Ankara’da ulaşım ile ilgili yaptığı temasları değerlendirmesinde pahalı uçak bileti fiyatları konusunda “THY seferleri çoğaltırsa fiyatlar dengelenecek” demişti. Buna karşın THY seferlerinde henüz bu yönde bir çalışma olmadığı gözlemlendi. Bilet fiyatlarındaki düşüşün dönemsel arz-talep ve dövize endeksli yaşandığını belirten bazı acenteler, THY seferlerinin artırılmadığını işaret etti.





BAZI ROTALARDAKİ FİYATLAR:

İstanbul yönüne seferlerde yarı yarıya düşüş…

Temmuz, Ağustos ve eylül aylarında cep yakan bilet ücretleri, sonbaharda yarı yarıya düştü.

1 Kasım’da ülkeden çıkış, 5 Kasım’da ise dönüş için İstanbul’a gidecek olan vatandaşın cebinden 360 TL’den başlayıp 700 TL’ye kadar rakamlar çıkabiliyor.

Bu rakamlar Eylül ayında ise 739 TL’den başlayıp 2 bin TL’yi aşan rakamların üzerine çıkmıştı…

Şubat tatilinde 3-7 Şubat aralığında İstanbul’a tatile gitmek isteyen yolcular ise 389 TL’den başlayıp bin TL’yi aşan rakamları gözden çıkarıyor.

Adana şaşırttı; 725 TL’den 315 TL’ye…

1 Kasım- 5 Kasım tarihleri arasında Adana yönüne olan seferler ise 315 TL’den başlayıp bin 865 TL’ye çıkıyor.

1 Eylül-10 Eylül arasında ise Adana’ya gitmek isteyenlerin cebinden çıkacak miktar ise en uygun 725 TL iken, bin 80 TL’ye kadar çıkıyordu.

Bu yöne olan seferlerde bilet ücretleri eylül ayında en uygun 725 TL’den başlarken bu rakam Kasım’da 315 TL oldu.

Şubat tatilinde ise benzer tarihlerde Adana’ya gitmek isteyenler biletlerini şimdiden alması halinde en uygun 347 TL ile bin 865 TL arasında bir rakam ödeyecek.

İzmir yönüne sefer ücretlerinde düşüş

1-5 Kasım tarihlerinde İzmir’e seyahat etmek isteyen vatandaş, 533 TL ile 700 TL arasındaki rakamları gözden çıkarıyor.

Bu rakamlar eylül ayında ise en az 836 TL, en yüksek bin 36 TL idi. İzmir yönüne olan seferlerde 836 TL’den 533 TL’ye düşüş görüldü.

İzmir biletlerinin şubat tatilinde ise düştüğü görüldü. Kasım ayında İzmir’e gidecek olanlar en uygun 533 TL öderken, şubat tatilinde bu rakam 389 TL.

Gaziantep Şubat tatilinde ateş pahası…

Kasım ayının başında Gaziantep yönüne olan gidiş dönüşler için 319 TL ile bin 500 TL arasında rakamlar ödenirken, eylül ayında en uygun seferler 939 TL’den başlıyordu.

Şubat tatilinde Gaziantep’i tercih edecek olanlar için ise ücretler 398 TL’den başlayıp 700 TL’ye ulaşıyor.

Ercan-Londra uçuşu en uygun 2 bin 214 TL, Larnaka-Londra bin 450 TL

Yaz aylarında Londra’ya olan seferlerde ücretler 3 bin 842 TL’den başlayıp 5 bin 293 TL’ye kadar çıkıyorken kasım ayında bu rakamlar geriledi.

2 bin 214 TL’den başlayan Londra uçuşları, 3 bin 144 TL’ye kadar çıkıyor.

Eylül ayından kasım ayına dek Londra yönüne olan seferlerde neredeyse bin TL’yi aşan gerileme görüldü.

Londra’ya Kıbrıs’ın güneyinden seyahat etmeyi düşünenler ise bin 450 TL ile 4 bin TL aralığında bilet parası ile karşılaşıyor.

Şubat ayında Ercan’dan Londra’ya gidiş-dönüş bin 123 TL’den başlayıp bin 800 TL’ye ulaşırken, Larnaka’dan gidiş dönüşler 626 TL’den başlayıp 900 TL’ye çıkıyor.