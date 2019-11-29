Tutuklulukları uzatıldı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Y.T., ve meseleye bağlantısı görülüp tutuklanan zanlı M.G., dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, 27 Kasım’da Narkotik ekibi tarafından Y.T.’nin evinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda 1 buçuk gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve ucu yanık içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, Y.T.’den yapılan soruşturmada konu maddeyi zanlı M.G.’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlı M.G.’nin ise herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini beyan etti. Polis, olayın halen soruşturulduğunu belirterek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.