Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları özetle şöyle; "Hazine Bakanı'na Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması emrini verdim. Kürtlere harika hizmet verdik. Şimdi Suriye'den çıkıyoruz. ABD için zafere giden bir yolu seçiyorum. Anlaşmamız sayesinde birçok hayat kurtardık. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var, yakın zamanda bir araya gelebiliriz."