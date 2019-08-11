TUFAD Kastamonu yolcusu

Mustafa Erkan

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), Kastamonu’ya bağlı Taşköprü Belediyesi tarafndan 33. kez düzenlenen “SarmısakFestivali, Kültür Şöleni”ne katılmak üzere 13 Ağustos Salı günü adadan ayrılıyor.

TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Taşköprü Belediyesi tarafından davet edilen TUFAD, 13-19 tarihleri arasında düzenlenen festivale yönetici dâhil 28 kişilik ekiple katılıyor. Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli gösteriler sunulacak.

Uluslararası nitelikte düzenlenecek olan festivale TUFAD yanında, birçok yabancı ülke da katılacak.

Festival, toplulukların kültürel manada tanışması ve kaynaşması amacını taşıyor.