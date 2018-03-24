“Telafisi olmayan bir maça çıkacağız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 24’üncü haftasında bugün Yalova ile karşılaşacak olan Yeni Boğaziçi’nde bu önemli maç öncesinde moraller yüksek. Teknik direktör Mehmet Kemancıoğlu maç öncesinde YENİDÜZEN’e konuşarak, bu maçın telafisi olmayan bir maç olduğunun altını çizdi.

Kemancıoğlu: “Karşılaşma hayati öneme sahip”

Yeni Boğaziçi teknik direktörü Kemancıoğlu, bugünkü maçın son derece kritik bir olduğunun altını çizerek, kaybedenin çok şey kaybedeceği, kazananın da çok şey kazanacağı bir karşılaşma olacağını söyledi. İki takımın da kazanmak zorunda olmasından dolayı maçın zorluk derecesinin üst seviyede olacağını aktaran deneyimli teknik adam, hafta başından bu yana oyuncularını uyardıklarını ifade etti. Maç içerisinde yapılabilecek en küçük hatanın bile çok şeye mal olacağından bahseden Kemancıoğlu, bu zor maçta kazanmak için sahada olacaklarını sözlerine ekledi.

“Çok iyi çalıştık, kazanacağımıza inanıyorum”

Yeni Boğaziçi teknik patronu Mehmet Kemancıoğlu, zor ve tansiyonu yüksek geçecek bu karşılaşmanın öncesinde haftayı çok iyi değerlendirdiklerini ve kazanacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. Kemancıoğlu; “Hafta başından itibaren bu maçı düşünüyoruz. Ya bu maçı kazanıp umutlarımızı gelecek haftalara taşıyacağız, ya da rakibimize mağlup olup puan farkının açılmasına göz yumacağız. Bizim bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Hafta başından bu yana çok çalıştık. Bu maçta sadece Hasan Aktaş bizimle beraber olamayacak. Belki de sezonun en zor maçına çıkacağız. Rakibimiz de kazanmak zorunda. Onlar için de bu maç varla yok arasında. Bu zor mücadelenin dostça başlayıp, dostça bitmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İlk maçta gülen taraf Yalova olmuştu

İki ekibin ligin ilk devresinde Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynadığı maçı konuk ekip Yalova 1-0 kazanmıştı. İki ekip de bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, hem puan açısından avantajlı, hem de ikili averajda üstün olmak istiyor. Yalova’nın cezası nedeniyle Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı tecrübeli hakem Kerem Eran yönetecek.