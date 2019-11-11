TC Elçiliğinde görevli müşavir yardımcısı darp edildi...

Devrim DEMİR

Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nde görevli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir Yardımcısı Arif Bozkurt Girne’de dün gece darp edildi.

Bozkurt , Girne Kordonboyu Caddesi üzerinde A.D.’nin nişanlısına “laf attığı” gerekçesiyle A.D., U.Y.U., ve M.E.B. tarafından darp edildi.

Burnu ve elmacık kemiği kırılan Bozkurt'un tedavisi hastanede devam ederken 3 kişi tutuklandı. Ülkede öğrenci oldukları öğrenilen A.D., U.Y.U., ve M.E.B. bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Yanaroglu zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini, görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağına dikkati çekerek 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.