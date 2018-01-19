Talat, 'Sivil darbe diyene bak!'
2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ‘UBP’siz hükümet’ modelinin ‘sivil darbe’ olduğu yönündeki yorumuna tepki gösterdi.
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2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ‘UBP’siz hükümet’ modelinin ‘sivil darbe’ olduğu yönündeki yorumuna tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talat “UBP’siz hükümet, sivil darbe demekmiş. Söyleyene bak! 1 Nisan 2016’da akşamüzeri benimle görüşerek hiçbir şey olmayacak izlenimi yaratıp ertesi sabah hükümetten çekilen ve oradan buradan istifa ederek -mecburen bağımsız kalanların desteğiyle çoklu koalisyon kuran, ne yapmıştı?” dedi.
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Etiketler : talat, sosyal medya
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