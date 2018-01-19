Lefkoşa6 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Talat, 'Sivil darbe diyene bak!'
Talat, 'Sivil darbe diyene bak!'

Talat, 'Sivil darbe diyene bak!'

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün  ‘UBP’siz hükümet’ modelinin ‘sivil darbe’ olduğu yönündeki yorumuna tepki gösterdi.

A+A-

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün  ‘UBP’siz hükümet’ modelinin ‘sivil darbe’ olduğu yönündeki yorumuna tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talat “UBP’siz hükümet, sivil darbe demekmiş. Söyleyene bak! 1 Nisan 2016’da akşamüzeri benimle görüşerek hiçbir şey olmayacak izlenimi yaratıp ertesi sabah hükümetten çekilen ve oradan buradan istifa ederek -mecburen bağımsız kalanların desteğiyle çoklu koalisyon kuran, ne yapmıştı?” dedi.

Bu haber toplam 1776 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Özgürgün'den açıklama: Bu bir sivil darbedirÖzgürgün'den açıklama: Bu bir sivil darbedir"Seçimin mutlak galibi UBP'ye hükümet kurma görevi tevdi edilmelidir" diyen Özgürgün, eğer hükümeti kuramazlarsa, bu görevi iade edebileceklerini söyledi.