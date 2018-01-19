Talat, 'Sivil darbe diyene bak!'

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ‘UBP’siz hükümet’ modelinin ‘sivil darbe’ olduğu yönündeki yorumuna tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talat “UBP’siz hükümet, sivil darbe demekmiş. Söyleyene bak! 1 Nisan 2016’da akşamüzeri benimle görüşerek hiçbir şey olmayacak izlenimi yaratıp ertesi sabah hükümetten çekilen ve oradan buradan istifa ederek -mecburen bağımsız kalanların desteğiyle çoklu koalisyon kuran, ne yapmıştı?” dedi.