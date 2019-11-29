Polis: 9 yaşından beri tecavüz ediyor
Bafra'da meydana gelen tecavüz ile bağlantılı tutuklanan astsubay F.B.sabahin erken saatlerinde İskele Kaza Mahkemesi'ne ek tutukluluk için çıkarıldı.
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Devrim DEMİR
Bafra'da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz suçlamasıyla tutuklanan astsubay F.B.sabahin erken saatlerinde ek tutukluluk için İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa'nın verdiği ifade tüyler ürpertti. Polis zanlının küçük çocukla 9 yaşından bu yana tecavüz ettiğine dair suça bağlayıcı görüntüler tespit etti.
Mahkeme soruşturma kapsamında 7 gün daha tutukluluk kararı verdi.
Bu arada sabah saatlerinde İskele Polis Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, "Çocuk susar sen susma, çocuk istismarına hayır!", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmalıyız", "Çocuk bedenine dokunma" yazılı dövizler tutarak öfkelerini dile getirdi.
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Etiketler : çocuk tecavüz, mahkeme
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