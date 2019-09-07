Plaka sahte çıktı

Girne’de Mali Şube ekiplerinin başlattığı sanal bet operasyonu derinleşti. H.Y.G., isimli kişi Alsancak’ta yakalandı

Mali Şube’nin yasa dışı sanal bet konusunda Girne’de başlattığı soruşturma kapsamında arananlar arasında olan zanlı H.Y.G., kullanımında lüks plakası sahte BWW 640 model bir araç ile yakalandı.

YENİ TUTUKLAMALAR GÜNDEMDE… Mali Şube ekiplerinin 29 Ağustos tarihinden bu yana özellikle Girne bölgesinde derinleştirdiği soruşturma kapsamında yeni tutuklamaların gündemde olduğu öğrenildi.

Devrim DEMİR

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği Şubesi tarafından Girne’de bir süredir internet üzerinden yasa dışı kumar oynatılan merkezlere yönelik operasyonları devam ederken aranan bir şahıs daha yakalandı.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Mali Şube ekipleri son bir haftada Girne ve bölgesinde birçok iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi, iş insanı B.A.’nın işletmelerinde geniş çaplı arama yapan ekipler binlerce evrak ele geçirdi, emare olarak aldı.

Girne’de faaliyet gösteren bazı oto galeri ve araç kiralama şirketlerinde soruşturma başlatan Mali Şube ekipleri, birçok çalışanın gelirleri ile ilgili araştırma başlattı.

Yine iş insanı B.A.’nın ofisinde emare olarak alınan ve evraklar üzerinde imzalarda farklılık tespit eden polis, Vergi Dairesi'nde iş yeri ile ilgili evraklar üzerinde inceleme başlattı.

29 Ağustos tarihinde operasyon için düğmeye basan Mali Şube ekipleri 1 gün arayla 10 kişiyi tutukladı. Polisler, aralarında iş insanı B.A.’nın da tutuklu bulunduğu ‘Sanal Bahis’ suçları ile ilgili polis 2 zanlıyı serbest bırakırken, günlerdir suçla bağlantılı olduğu tespit edilen H.Y.G., isimli zanlıyı Alsancak’ta tespit etti.

‘Akacan İşletmeleri’ içerisinde ‘Dobra Bet’ isimli sanal bahis sitesinde internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilen zanlı H.Y.G.’nin kullanımındaki BWW 640 lüks araçta yapılan araştırmada plakanın sahte olduğu ortaya çıktı.

Zanlı, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Günlerdir aranıyordu

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı H.Y.G.’nin ‘Beden Eğitimi Spor Yasası ve Şans Oyunları Yasası’na Aykırı Hareket’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Suiçmez, internet üzerinden yasa dışı sanal bahis suçu ile ilgili Girne’de son bir haftadır başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında Akacan İşletmeleri'nde tespit edilen ‘Dobra Bet’ isimli internet sitesinde “Alas kod” adıyla sanal bahis oynatan zanlı H.Y.G.’yi tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlının arandığını ve önceki gün Alsancak’ta tespit edilmesi üzerine harekete geçtiklerini kaydeden Suiçmez, zanlıyı kullanımında lüks bir araç ile yakaladıklarını belirtti.

Plaka sahte çıktı

Suiçmez, zanlının tasarrufunda bulunan BWW 640 marka salon araçta inceleme yaptıklarını, yapılan araştırmada arabanın üzerindeki plakanın sahte olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis çavuşu, zanlının cep telefonu ile ilgili bilgi istendiğini ancak “telefonu sattığı” yönünde ifade verdiğini belirtti.

Soruşturma derinleştirildi

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, aynı suçla bağlantılı 11 kişinin tutuklandığını, birçok kişinin arandığını belirterek zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti için 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, suçun ciddiyetine değinerek zanlının soruşturma kapsamında 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Araç kiralama şirketinde çalışıyor

‘Sanal bahis’ suçundan tutuklanan zanlı H.Y.G.’nin Girne’de bir araç kiralama şirketinde çalıştığı öğrenilirken, kullanımında bulunan arabanın ne şekilde alındığı polis tarafından araştırılıyor.

Mali Şube ekipleri ayrıca zanlının geliri ile ilgili araştırma başlattı.

Girne’de bazı iş yerlerine baskın yapıldı

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Mali Şube ekipleri özellikle Girne’de son günlerde birçok iş yerine baskınlar yaptı.

Mali Şube ekipleri iş insanı B.A.’nın iş yerlerinde de baskın düzenlerken, birçok evrak incelemek üzere emare olarak alındı.

Yeni tutuklamalar gündemde

Mali Şube ekiplerinin 29 Ağustos tarihinden bu yana özellikle Girne bölgesinde derinleştirdiği soruşturma kapsamında yeni tutuklamaların gündemde olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 10 kişiden iki kişi, suçla bağlantısı olmadığı için serbest bırakılırken, aleyhlerinde ek tutukluluk alınan diğer zanlıların 10 Eylül tarihinde yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.