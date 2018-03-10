Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme sistemleri kurumu olan Paynet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyete başladı. Paynet, Sanal POS ve Mobil POS çözümüyle şirketlerin daha hızlı ve güvenli tahsilat yapmasını sağlarken tüketicilere de bankası farketmeksizin her noktada taksit ve puan kazanma fırsatı sunacak. Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme sistemleri kurumu olan Paynet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerine başladı. Arena’nın iştiraki olan ve 2000 yılından bu yana Türkiye’de milyarlarca liralık ödeme ve tahsilata aracılık eden Paynet, sanal ve mobil POS çözümüyle şirketlerin daha hızlı ve güvenli tahsilat yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda tüketicilere de her noktada banka POS cihazı farketmeksizin taksit ve puan kazanma imkanı veriyor.

Yüzde 100 KKTC merkezli

Paynet’in sektördeki ihtiyaçla birlikte yıllar içerisinde dev bir ödeme hizmetleri ağına dönüştüğünü belirten Arena Genel Müdürü ve Paynet Kıbrıs Ödeme Hizmetleri Direktörü Serkan Çelik, bu tecrübeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de taşımaya karar verdiklerini söyledi. Paynet Kıbrıs’ın KKTC’de yüzde 100 yerli bir şirket olarak faaliyet göstereceğini belirten Çelik şöyle konuştu: “Yabancı bir şirket olarak kalmak yerine mahalli bir şirket olarak faaliyet göstermek istedik. Kuzey Kıbrıs ekonomisine ve bankacılık/finans sektörüne olan güvenimiz ve işbirliğimizle hep birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.”

Risk ve maliyeti düşürüyor

Paynet Kıbrıs Ödeme Hizmetleri’nin lansmanında konuşan Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz ise şunları söyledi: “Yaklaşık 18 yıldır, 10 Bin’i aşkın aktif bayi ve yıllık 500 Milyon TL’yi aşan işlem hacmiyle Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme ve tahsilat organizasyonu olmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdi bu alandaki deneyimimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıyarak ekonomiye değer katmayı hedefliyoruz.”

Tüm satış ve dağıtım ağlarının finansal ve rekabet gücünü artırıp, işletme sermayesi ve kredi riski sorununu bitirdiklerini belirten Korkmaz, “Şirketlerin ve dağıtım ağlarının daha az maliyet ve daha az riskle daha fazla satış yapma kapasitesiyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

3D Secure ile korunuyor

Master Card ve Visa ağını Türkiye’de 20 bini aşkın noktada kullanan Paynet, söz konusu altyapıyı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankacılık sistemine entegre etti. Paynet, Cardplus, Optimum, Prime, Maximum, Bonus, Paraf Card grupları ve toplam 14 bankanın kredi kartlarında işlem yapmaya başladı. Tüm banka kartlarına taksit yapabilen ve müşterilerin kendi banka POS’larını kullanıyormuş gibi puan kazanmalarını sağlayan bu sistem, 3D Secure altyapısıyla da güvence altında bulunuyor.

Paynet nedir?

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş., Arena iştiraki olarak 2000 yılında faaliyetlerine başladı. Arena ’nın kendi bayilerinden kredi kartı ile tahsilat yapması fikri ile temelleri atılan Paynet, bugün sayısı 10.000’i aşan aktif üye bayisi ve yıllık 500 milyon TL’yi aşan işlem hacmi ile Türkiye’nin bankacılık sistemi dışındaki en büyük ödeme ve tahsilat organizasyonu konumunda. Paynet, nakit akışı, fiziksel POS, sanal POS ve mobil POS çözümleriyle ödemeye aracılık hizmetlerinde Türkiye’nin en yenilikçi şirketi olarak faaliyet gösteriyor.