Özyiğit'ten meslek liselerine düzenleme sözü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 1978 yılında mezun olduğu Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi; meslek liselerinin daha donanımlı hale gelmesini, gençlerin iyi ve kaliteli eğitim alarak yetişmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Özyiğit, eğitim dönemlerinin bitme ve başlama tarihlerinin 31 Ocak- 16 Şubat veya 13 Haziran-17 Eylül gibi klasik tarihlerde olması yerine, karne alma gününün cuma, tatil sonrası okula başlama gününün ise pazartesi olması için düzenleme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Cemal Özyiğit, bu sabah Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti. Özyiğit’e ziyaretinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket eşlik etti.

Özyiğit, önce bayrak töreninde öğrencilere hitap etti, ardından da sınıfları dolaşarak öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

AŞAN: “BİRÇOK ÖĞRENCİ 16 ŞUBAT’TA OKULA GELMEDİ. BU BİZLERİ ÜZDÜ”

Bayrak töreninde ilk sözü alan Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Mehmet Aşan, Özyiğit’in okullarını ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni dönemin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Aşan, cuma gününe rastlayan ikinci dönem eğitim yılının ilk günü birçok öğrencinin okula gelmediğini de ifade ederek, “Bu bizleri üzdü” dedi.

ÖZYİĞİT: “40 YIL ÖNCE BU OKULDAN MEZUN OLDUM”

Bayrak töreninde öğrencilere seslenen Cemal Özyiğit ise, 40 yıl önce Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin “Yüksek Tahsil Bölümü”nden mezun olduğunu söyledi.

Liseden mezun olduktan sonra şimdiki ismiyle Atatürk Öğretmen Akademisi’ne gittiğini kaydeden Özyiğit, ilkokul öğretmeni olarak mezun olduktan sonra 30 yıl eğitimin çeşitli kademelerinde hizmet verdiğini belirtti.

“AMAÇ GENÇLERİN DAHA İYİ YETİŞMESİ, HER ALANDA TAM DONANIMLI OLMASI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, gençlerin daha iyi yetişmesini sağlamak ve ülkenin geleceğini daha sağlam temellere oturtmak için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini üstlendiğini de belirtti.

“Tüm amaç gençlerin daha iyi yetişmesi, her alanda tam donanımlı olması” diyen Özyiğit, eğitimle ülkenin gelişimine katkı koyma, Kıbrıs Türk toplumunda dünya ülkeleriyle boy ölçüşebilecek nesiller yetiştirme hedeflerine dikkat çekti.

“MESLEK LİSELERİNE AYRICA ÖNEM VERİYORUZ”

Son yıllarda meslek liselerinde eğitim görmek isteyen gençlerin sayısının arttığını belirten ve “Bu oldukça sevindirici” diyen Özyiğit, “Meslek liselerine ayrıca önem veriyoruz. Gençlerin meslek liselerinden mezun olduktan kısa bir süre sonra iş hayatına atılabilmesi için bir takım düzenlemeler düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Özyiğit, meslek liselerinden mezun olup, yüksek tahsile devam etmek isteyen gençlerin bunu da yapabileceğini söyledi.

Ülkede, yıllardır daha donanımlı meslek liseleri yapılması konusunda proje olduğunu ancak bu konuda adım atılamadığını dile getiren Özyiğit, “Arzumuz, isteğimiz bu dönemde bu adımları atmak, gençlerin daha donanımlı okullarda, iyi ve kaliteli eğitim alarak yetişmesini sağlamaktır. El birliğiyle çalışırsak mutlaka başaracağız, ben buna yürekten inanıyorum” dedi.

“BELKİ DE TATİLE BAŞLAMA VE TATİLDEN DÖNÜŞLERİ DAHA SAĞLIKLI ŞEKİLDE DÜZENLEMELİYİZ”

Konuşmasında, Okul Müdürü Mehmet Aşan’ın “Öğrencilerin çoğu 16 Şubat’ta okula gelmedi” açıklamasına da işaret eden Özyiğit, “Klasik tarihler yerine, bundan sonra, belki okulların tatile başlamasını cuma günü, tatil dönüşünü de pazartesi diye kurgulamamız, daha sağlıklı bir düzenleme yapmamız gerekir” şeklinde konuştu.

Özyiğit, yeni eğitim döneminin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

BAKANDAN “MEZUNİYET TÖRENİNİZE KATILACAĞIM” SÖZÜ

Millli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, bir aksilik olmazsa, son sınıfların mezuniyet törenine katılma sözü de verdi.

Bayrak töreninden sonra sınıfları dolaşan Özyiğit, Lise 1’de eğitim gördüğü sınıfı da gitti.

Sohbetlerde öğrencilere, “Devletten, ülkeyi yönetenlerden eğitim adına ne bekliyorsunuz?” diye soran Özyiğit, “Biz bu ülkede, sorgulayan, ‘neden’, ‘niçin’ diye soran gençlerin yetişmesini istiyoruz. Eğitimi öğretmenlerle, toplumla konuşuyoruz ama öğrencilerin ne düşündüğü, ne hissettiği çok önemli. Sizlerle bunları konuşmak için yine okulunuzu ziyaret edeceğim” dedi.