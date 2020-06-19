 “Özersay’a iki bakanı değiştirmek istediğimi iletmiştim”

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerini içeren yazılı bir açıklama yaptı, “Özel İzin Özel Uçuş Skandalı” ile ilgili “Ortada yaşanan bazı hatalar vardır” dedi.

Tatar “Şu veya bu niyetle yapılmış bu hataları görmezden gelmek, kamuoyunun isteklerini yok saymak doğru olmadığı için ortağımız Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la da görüşerek kabinemde iki bakanı değiştirmek istediğimi net bir şekilde ortaya koydum” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Dolayısı ile tüm değerlendirmelerimde içinde bulunduğumuz durumu ön planda tuttum ve geçtiğimiz hafta sonu bir işadamının ülkemize gelişi ile ilgili olarak yaşananları halkımızın yararını gözeterek değerlendirdim.

Bir kere olay üzücüdür. Yaşananlar Halkımızı olduğu kadar sağlık konuları üzerine büyük bir hassasiyetle duran bizleri de üzmüştür.

Ancak daha önce Cumhuriyet Meclisi’nde de ifade ettiğim üzere ortada yaşanan bazı hatalar vardır.

Şu veya bu niyetle yapılmış bu hataları görmezden gelmek, kamuoyunun isteklerini yok saymak doğru olmadığı için ortağımız Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la da görüşerek kabinemde iki bakanı değiştirmek istediğimi net bir şekilde ortaya koydum.

Bu bağlamda Turizm Bakanımız Sayın Ünal Üstel’le, Girne Milletvekilimiz Kutlu Evren arasında bir nöbet değişimi yaşanması yönündeki kararımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na sundum.

İnanıyorum ki Halkın Partisi de açıklanacak soruşturma raporları doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri mutlaka yapacaktır.

Yaşananlar ortadadır ve takdir çok değerli halkımızındır.”