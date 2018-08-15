Onlar bizim çocuklarımız

Hüseyin KIRAL

‘YENİDÜZEN Yılın Spor Ödülleri’ gecesinde açıklanan ve özel ödüle layık görülen sporcularımızın başarılarının devam etmesi onlarla bir kez daha gururlanmamıza neden oldu. Gecede, “Özel Ödüle” layık görülen yüzücümüz Doğukan Ulaç’ın Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ve Çanakkale Troya Açık Su Yüzme yarışında genel klasman birincisi olması, atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu’nun Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bireysel branşı olan 100 metre branşında piste çıkması ve Galatasaray U21 takımında forma giyen Ahmet Sivri’nin A takım kadrosuna dahil edilmesi bizlerin gururu oldu.

ULAÇ: “HEDEFİM TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI”

“Dünya'nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Erkekler Genel Klasman Birincisi olan uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç “Küçük yaşta ailemin büyük desteği ile yüzmeye başladım. Yüzmeye verdiğim emeklerin karşılığını almaya devam ediyorum. Başarılarımın artarak devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonraki hedefim Türkiye Milli Takımı’na girebilmek. Bu şekilde ülkemi Avrupa’da temsil etmek istiyorum. Bana destek veren aileme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Bu tarz desteklerle ülkemizde benim gibi sporcuların artacağına inanıyorum” dedi.

HEKİMOĞLU BİREYSEL OLARAK AVRUPA SAHNESİNDE

Ödül gecesinde Özel ödülünü aldıktan sonra, Almanya’nın Berlin şehrinde organize edilen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkmak üzere çalışmalarına hız veren milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nun, geçtiğimiz Pazartesi günü bireysel branşı olan 100 metrede piste çıkması bizim için ayrı bir sevinç yarattı. Yiğitcan, ilk kez çıktığı böylesi önemli bir yarışta saniyenin yüzde biri farkla yarı final vizesini alamaması ise bizleri bir o kadar üzdü. Elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu, sosyal medya aracılığı ile yaşananlarla ilgili paylaşımda bulundu. Hekimoğlu “İlk kez sahne aldığım Avrupa Atletizm Şampiyonası 100 metre kategorisinde saniyenin yüzde 1 farkıyla yarı final vizesini kaçırdım. Yapılan bir hatalı çıkış olmasına rağmen Avrupa Atletizm Birliği itirazımıza ret kararı verdi. Şimdi 12’sinde yapılacak olan 4x100m yarışını heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SİVRİ A TAKIM İLE İSVİÇRE’DE HAZIRLANDI

Ülkemiz takımlarından Yenicami alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Türkiye’nin en ünlü takımlarından biri olan Galatasaray’a dahil olan futbolcumuz Ahmet Sivri, orada bulunduğu sürede ortaya koyduğu futbolu ve attığı gollerle Fatih Terim’in dikkatini çekmiş ve A takım kadrosuna dahil edilmişti. Ödül gecesinin yapıldığı gece, takımı Galatasaray ile birlikte İsviçre kampında bulunan Ahmet Sivri, “Bu daha yolun başıdır” mesajını göndermişti. Özel ödüle layık görüldüğü için YENİDÜZEN ailesine teşekkür eden Sivri, “Çok zor bir süreçten geçtiğini ve bu zorlu süreci çok iyi çalışarak aşacağını” söyledi. Ahmet Sivri, “Galatasaray gibi büyük bir kulüpte başladığı profesyonellik hayatını Galatasaray’da sürdürmek için de çalışacağını” sözlerine ekledi.