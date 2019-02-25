Ölümlü iş kazasıyla ilgili 2 tutuklama

Gönyeli'de dün meydana gelen ölümlü iş kazasıyla ilgili olarak inşaat şirket direktörü ile taşeron firma direktörü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Gönyeli'de bir otel inşaatında yüksekten düşerek yaşamını yitiren Beyazit Temiz'in ölümü ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, inşaatı yapan şirket direktörü Ö.G. (E-76) ile taşeron firma direktörü C.K. (E-40) tutuklandığı belirtildi.

Otel inşaatında çalışan 29 yaşındaki Beyazıt Temiz'in, altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine düşüp hayatını kaybetmesi ardından polis soruşturmasını genişletti.