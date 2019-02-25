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Ölü sayısı arttı, 8 kişinin durumu ağır

Ölü sayısı arttı, 8 kişinin durumu ağır

Kıbrıs’ın güneyinde domuz gribi olarak bilinen A gribinden ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 13’e yükseldi.

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Kıbrıs’ın güneyinde domuz gribi olarak bilinen A gribinden ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 13’e yükseldi.

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynakları, tıbbi anlamda ağır bir geçmişe sahip olan ve son üç haftadır yoğun bakımda bulunan  67 yaşındaki kadının, A gribinden ölen 13’üncü kişi olduğunu belirttiler. 

Kıbrıs’ın güneyindeki devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde şu anda 8 ciddi vakanın bulunduğu,  son 48 saat içerisinde ise yeni bir vaka kaydının yapılmadığı da belirtildi.

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