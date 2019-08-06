

Yunan adası Ikarya’da kaybolan Kıbrıslı Rum Natalie Christopher'den kötü haber geldi. 34 yaşındaki astrofizikçi ölü olarak bulundu. Natalie'nin ölümü barış gönüllüsü Kıbrıslı Türk dostları tarafından da üzüntüyle karşılandı.



Politis'in haberine göre, geçtiğimiz pazartesi günü ortadan kaybolan Natalie Christopher'ın cansız bedenine ulaşıldı.



Cesedin, arkadaşı birlikte kaldığı otelden yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta bir dağ geçidi içinde bulunduğu bildirildi. Otel çevresinde araştırma yapan gönüllü bir itfaiyeci, Natalie'nin cesedini buldu. 72 saatlik gerilim acı bitti.

Polis henüz resmi açıklama yapmadı.

Partneri ile birlikte 3 Ağustos Cumartesi günü Kerame bölgesine giden 34 yaşındaki Dr Natalie Christopher, 5 Ağustos’da Atina’ya gidecekti. Pazartesi sabah uyandığında Natalie'yi aradığını söyleyen arkadaşı, "koşmaya gittiği ve henüz dönmediği yanıtını aldığını" belirtti.



Natalie Christopher'den bir daha haber alamadığını belirten partneri, saat 12.40’da kayıp olduğunu polise bildirmişti.

İngiltere doğumlu ve Kıbrıslı Rum kökenli olan Dr Natalie Christophe, European University Cyprus’ta profesyonel astrofizikçi olarak görev yapıyordu.