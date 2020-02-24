‘Müşavirliği kaldırma’ Yasası, Anayasa'ya uygun

Anayasa Mahkemesi, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası” ile ilgili son noktayı koydu, itirazı değerlendiren Mahkeme, ‘Yasa Anayasa’ya uygun’ dedi.

Geçtiğimiz hafta kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi, Müşavirliği ortadan kaldıracak düzenlemeler içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nın Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti.

KAMU-SEN, CTP-HP-TDP-DP 4’lü koalisyon hükümeti döneminde meclisten geçirilen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Yasadaki düzenleme ise, Bu değişiklik yasası yürürlüğe girdiği tarihten sonra üst kademe yöneticisi olarak atanacak olan kamu görevlileri, görevlerinden alınmaları halinde atanmadan önce bulundukları kadrolarda, o kadroların maaşı ile görevlendirilecek.

KAMU-SEN Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu…

Müşavirliğin kalkmasını istediklerini ancak son yapılan düzenlemeler ile bundan sonra müşavir olacak kişilerin sıkıntılı bir sürece sokulduğunu savunan KAMU-SEN, Yasanın Anayasa’ya aykırılığının kendi hukukçuları tarafında ortaya konulduğunu söylemiş, kendilerinin de sendika olarak hukuki süreci başlattıklarını açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi ‘oybirliğiyle’ karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, KAMU-SEN’in başvurusu doğrultusunda yasayı ‘Mutlak eşitlik - nisbi eşitlik - haklı beklenti - kazanılmış hak - aynı grup içinde yer alanlar arasındaki eşitsizliğin anlaşılabilir amaçla ilgili makul ve adil olması gerektiği aksi takdirde Anayasanın 8. maddesine aykırı olacağı’ açılarından inceledi, kararını ‘oybirliği’ ile aldı.

Narin F.Şefik Başkanlığı’nda Mehmet Türker, Gülden Çiftçioğlu, Tanju Öncül, Bertan Özerdağ’dan oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti 34 sayfalık kararında, özellikle, müşavirlerin artan sayısının ve bu kişilerin birikimlerine uygun görevler yapamamalarının kamuda yarattığı sıkıntıya da değindi.