MUSA YILDIZ’IN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI
Kaplıca’da dün denizde yaşamını yitiren Musa Yıldız’ın otopsisinde, ölüm sebebi “canlı suda boğulma ve gelişen havasızlık” olarak belirlendi.
A+A-
Kaplıca’da dün denizde yaşamını yitiren Musa Yıldız’ın otopsisinde, ölüm sebebi “canlı suda boğulma ve gelişen havasızlık” olarak belirlendi.
Öte yandan cumartesi Mormenekşe’de yaşamını yitiren Fatma Özbirtan’ın (K-61) ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu, yapılan otopside tespit edildi.
Bu haber toplam 266 defa okunmuştur
Etiketler : Musa Yıldız, ÖLÜM, Fatma Özbirtan
Önceki ve Sonraki Haberler