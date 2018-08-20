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MUSA YILDIZ’IN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI

MUSA YILDIZ’IN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI

Kaplıca’da dün denizde yaşamını yitiren Musa Yıldız’ın otopsisinde, ölüm sebebi “canlı suda boğulma ve gelişen havasızlık” olarak belirlendi.

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Kaplıca’da dün denizde yaşamını yitiren Musa Yıldız’ın otopsisinde, ölüm sebebi “canlı suda boğulma ve gelişen havasızlık” olarak belirlendi.

Öte yandan cumartesi Mormenekşe’de yaşamını yitiren Fatma Özbirtan’ın (K-61) ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu, yapılan otopside tespit edildi.

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