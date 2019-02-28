Motosikletler muaf değil

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sosyal medyada “motosikletlerin plaka değişiminden muaf tutulduğu” tartışmaların ardında konu ile ilgili zorunlu açıklama yaptı.

Açıklamada, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre tüm araç plakaları tüzükte belirtilen yeni şekliyle değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık, söz konusu plaka değişim mecburiyeti motosikletler için de geçerli olduğuna işaret etti. Tüzükte yapılan güncelleme ile motosikletlerin ön kısmına plaka takma mecburiyetinin kalktığına dikkat çeken bakanlık, motosikletin arka kısmına takılan plakanın tüzükte belirtildiği şekliyle değiştirilmesinin zorunluğu olduğunu hatırlattı.

Konunun basına “motosikletlerin plaka değişiminden muaf tutulduğu” şeklinde yansıması nedeniyle bu açıklama zorunlu görülmüştür.