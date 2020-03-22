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Lefkoşa’dan alışılmadık görüntüler

Lefkoşa’dan alışılmadık görüntüler

Sokaklar boş… İş yerleri, cafeler kapalı…

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Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyaya yayılan ve ölümlere de neden olan Coronavirüsle mücadele kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde de alınan önlemler, zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması, evde kalınması çağrısıyla sokaklar büyük oranda sessizliğe büründü. 

Lefkoşa’da özellikle trafiğin en yoğun olduğu caddeler, alışverişin en fazla tercih edildiği bölgeler, kafeler, restoranlar alışılmışın aksine sakin, sessiz; işyerlerinin kepenkleri kapalı.

Bu arada, Bakanlar Kurulu kararına uymayarak  işyerini açtığı tespit edilenler  veya toplu şekilde sokakta, bazı mekanlarda görülen vatandaşlar hakkında polisiye tedbirler alınmaya devam ediliyor.

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Fotoğraflar: Süleyman Önal

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