Lefkoşa - Dikmen yolunda çalışma yapılacak

Lefkoşa – Dikmen yolunun Dikmen seviyeli kavşağı noktasında, Pazar günü yol yapım çalışması yapılacak. Trafik, yeni yapılan altgeçit içerisinden sağlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, Lefkoşa Çevre Yolunun Dikmen Seviyeli Kavşağında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Pazar günü saat 09:00’dan itibaren, sürücülerin, belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.